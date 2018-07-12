IMF'den yeni hükümete ilişkin ilk açıklama

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Gerry Rice, Türkiye'deki yeni hükümetin sağlıklı ekonomi politikaları uygulamaya kararlı olduğunu gösterdiğini belirterek "Önemli olan yeni yönetimin sağlıklı ekonomi politikalarına, makroekonomik istikrarı güçlendirmeye ve dengesizlikleri azaltmaya kararlı olduğunu gösteriyor olması" dedi.