Dolar, haftanın son gününde 4.85 seviyesinde

Dün sığ piyasada rekor seviyelere ulaşan dolar/TL sonrasındaki düşüşün ardından, bu sabah kapanışa göre yatay bir seyir izleyerek 4.85'ten güne başladı.

© AFP 2018 / DANIEL ROLAND Borsada üç günlük kayıp yüzde 10'a dayandı

Dünya gazetesinin aktardığına göre Asya piyasalarının sığ bölümünde 4.9776 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, zirveden yönünü aşağı çevirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 4.78 seviyelerine kadar inen kur tekrar yükselişe geçerek 4.84-4.85 seviyelerinde dengelendi.

Bugün Asya seansında yukarı bir deneme yapan kur, 4.8763 seviyesinden aşağı döndü ve 4.85 seviyesine kadar indi. Aynı dakikalarda euro da 5.66 lira seviyelerinde yer aldı.

Piyasa bu akşam Fitch’ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye’nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.



