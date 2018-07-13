Dolar, haftanın son gününde 4.85 seviyesinde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamaları ile 4.78 seviyelerine kadar inen kur tekrar yükselişe geçerek 4.84-4.85 seviyelerinde dengelendi.
Bugün Asya seansında yukarı bir deneme yapan kur, 4.8763 seviyesinden aşağı döndü ve 4.85 seviyesine kadar indi. Aynı dakikalarda euro da 5.66 lira seviyelerinde yer aldı.
Piyasa bu akşam Fitch’ten gelmesi muhtemel olan değerlendirmeleri bekleyecek. Türkiye’nin görünümünün değiştirip değiştirilmeyeceği izlenecek. Piyasa kapanışı sonrası gelecek karar öncesinde ise dalgalı seyrin sürmesi bekleniyor.
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