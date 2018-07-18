Dolar/TL, güne yatay başladı

Dün 4.86'yı gören dolar/TL kapanışta 4.80 seviyesine kadar çekilmesinin ardından yeni güne de 4.81 seviyesinden başladı.

Hafta başından beri 4.84 — 4.85 bandında seyreden dolar/TL dün ilk yarıda 4.86 seviyelerini denemesinin ardından, Dün piyasalar Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası gün sonuna doğru aşağı yönlü hareketini kuvvetlendirdi ve 4.81 seviyesinin altını gördü. Böylelikle TL dün, gelişen ülkeler içinde en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Analistlere göre kurda düşüşün devamı için 4.8115 ve 4.8025 bölgeleri izlenecek.

Bugün ise dolarda geri çekilme devam etti. Kur saat 08:30 itibarıyla 4.81 lira civarında