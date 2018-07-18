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15:16 18 Temmuz 2018
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    Amazon

    Amazon 'Prime Day' teknik sorunlarla başladı

    © REUTERS / Lindsey Wasson
    Ekonomi
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    'Prime Day'in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti. Bu yıl 36 saat sürecek 'Prime Day'de satışların 3.4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

    ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet üzerinden yılda bir defa düzenlediği 'Prime Day' bu yıl teknik sorunlarla başladı.

    Amazon'un her yıl 'Prime' üyelerine milyonlarca ürünü büyük indirimlerle sunduğu 'Prime Day' dün ABD'nin doğu bölgesi yerel saatine göre 15.00'te (TSİ 22.00) başladı.

    'Prime Day'in başlamasıyla Amazon'un sitesinde teknik sorunlar yaşanırken, kullanıcılar siteye erişimde güçlük çekti.

    Amazon
    © REUTERS / Pascal Rossignol/File Photo
    Amazon'dan 36 saat sürecek büyük indirim: Prime Day'in tarihi belli oldu
    Amazon'un internet sitesinin açılmasında sorunlar yaşanırken, bazı tüketiciler satın almak istedikleri indirimli ürünlere ulaşamadıklarını bildirdi.

    Kullanıcılar yaşadıkları sıkıntıları Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerine taşırken, teknik sorun doğu bölgesi yerel saatine göre 22.00'ye (TSİ 05.00) kadar devam etti.

    Amazon, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı müşteriler alışverişte güçlük yaşıyor. Bu sorunu hızlıca çözmek için çalışıyoruz. Prime Day'in ABD'deki ilk saatinde, geçen senenin aynı dönemine göre müşteriler daha çok ürün sipariş etti" ifadelerine yer verildi.

    SATIŞLARIN 3.4 MİLYAR DOLAR OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

    Amazon
    © AA /
    Amazon'un üye sayısı ilk kez açıklandı
    Şirket, geçen yıl 30 saat süren 'Prime Day'de yaklaşık 2.4 milyar dolarlık satış yaparken, bu yıl 'Prime Day' ise 36 saat sürecek.

    ABD'li analiz firması Coresight Research'e göre, bu yıl satışların geçen yıla göre yüzde 42 artarak 3.4 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

    Amazon, geçen yılki 'Prime Day'de bir önceki yıla göre satışların yüzde 60, kullanıcı sayısının da yüzde 50 oranında artış gösterdiğini bildirmişti.

    Şirket, nisan ayında, dünya genelindeki 'Prime' üyesi kullanıcı sayısının 100 milyonu aştığını duyurmuştu.

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    Etiketler:
    Prime Day, Amazon, ABD
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