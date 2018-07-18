Net UYP, 401 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.
Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0.4 düşüşle 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU 94.4 MİLYAR DOLAR
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile Döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 139.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.4 azalışla 94.4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.7 artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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