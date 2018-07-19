‘300 bin dolarlık konut alana Türkiye vatandaşlığı' talebi

© AP Photo / Mark Lennihan 'Vatandaşlık düzenlemesiyle yabancıya 10 milyar dolarlık konut satılır'

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Yabancı yatırımcı vatandaşlık hakkına 1 milyon dolarlık gayrimenkul aldığında kavuşuyor. Gayrimenkul sektörü olarak bizler bu rakamın 300 bin dolar civarına düşürülmesini talep ediyoruz" dedi.

Elmas şunları söyledi: "Yabancıya konut satışı rekor seviyesinde artarak devam ediyor. 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleşti. Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum. Ülkemize çok ciddi döviz girdisi sağlayan yabancıya konut satışını artırmamız şart."

© Fotoğraf : DHA Türkiye'den vatandaşlık almak 300.000 dolara düşürülüyor

Elmas, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde inşaat ve gayrimenkul sektörünün çok yakından tanıdığı bir isim olan Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak bulunmasının sektöre yeni ufuklar açacağını da vurguladı.

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise yapılan kampanya ve desteklerin meyvelerini almaya başladıklarını belirterek, özellikle konut kredilerinin düşürülmesinin çok önemli etkisi olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25.6 artarak 57 bin 64 olmasının bunu kanıtladığını aktaran Özyurt, seçim sürecinin geride kalmasının ve OHAL'in kalkması gibi konuların etkisini de gelecek aylarda göreceklerini söyledi.

AA Yabancı yatırımcıya vatandaşlık için iki aşamalı plan

Özyurt şunları aktardı: "Haziranda Irak vatandaşlarının Türkiye'den 315 konut, İran vatandaşlarının ise 228 konut aldığını görüyoruz. Ancak bu tablonun daha da iyi hale gelmesi için bazı desteklere ihtiyaç bulunuyor. Örneğin yabancıya konut satışında 1 milyon dolarlık konut alım şartının 300 bin dolara düşürülmesi, Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekmenin önünü açacağı gibi konut satışlarını da artıracaktır."

Daha önceden de Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin de sektör temsilcilerinin uluslararası fuarlarda ve yabancılarla görüşmelerinde ortaya çıkan ortak görüşün, söz konusu rakamın düşmesi yönünde olduğunu söylemişti.

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En az 1.5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma payı veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma payı alarak üç yıl tutan yabancılar da Türk vatandaşlığına hak kazanıyor.

Diğer seçenekler en az 2 milyon dolar tutarında sabit sermaye yatırımı, 100 kişiyi istihdam etmek, 3 milyon dolarlık tahvili 3 yıl tutmak veya 3 milyon dolar mevduatı bulunmak.