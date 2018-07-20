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12:43 20 Temmuz 2018
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    ABD Senatosu

    ABD Senatosu'nda Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan borç almasını engelleyen tasarı

    © AP Photo / Chairman of the Joint Chiefs
    Ekonomi
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    ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat Partili altı senatörün, 'Türk hükümeti ABD vatandaşlarının haksız yere tutuklamaya son verene dek' Türkiye'nin uluslararası mali kuruluşlardan borç almasını kısıtlayan bir yasa tasarısı sunduğu belirtildi.

    ABD Başkanı Donald Trump- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS /
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    BBC Türkçe'nin Reuters'tan aktardığına göre tasarı, İzmir'deki Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesinden sonra sunuldu.

    Senato Dışilişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada 'Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası' adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.

    Tasarıda "Türkiye, çifte vatandaşlar da dahil ABD vatandaşlarını ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan yerel personeli keyfi bir şekilde tutuklamaya veya hareket özgürlüklerini ihlal etmeye son verene dek" borç kısıtlamalarının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.

    Türkiye ve EBRD, işbirliği fonu kurulması üzerinde anlaşmış, Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılmıştı.

    Borsa
    © REUTERS / Toru Hanai
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    Dünya Bankası'na bağlı olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 2017'de Türkiye'de 12 projeye destek vermek üzere toplam 3,9 milyar dolar fon ayırmıştı. Destek verilen projeler arasında Suriyeli mültecilere yardım ve Türkiye'de kurumsal altyapının güçlendirilmesi vardı.

    Andrew Brunson
    © REUTERS /
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    Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ise 2017'de Türkiye'de 51 projeye toplam 1.6 milyar euro kredi sağlamıştı. Fon sağlanan projeler, yenilenebilir enerji yatırımları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması, altyapı ve sermaye piyasaları alanlarındaydı.

    ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

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    Etiketler:
    Andrew Craig Brunson, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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