ABD Senatosu'nda Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan borç almasını engelleyen tasarı

Senato Dışilişkiler Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada 'Türkiye Uluslararası Mali Kurumlar Yasası' adı verilen tasarıda, Dünya Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın ABD'li başkanlarına, insani amaçlar dışında Türkiye'ye gelecekte verilecek kredilere karşı çıkması direktifi veriliyor.
Tasarıda "Türkiye, çifte vatandaşlar da dahil ABD vatandaşlarını ve Türkiye'deki ABD misyonlarında çalışan yerel personeli keyfi bir şekilde tutuklamaya veya hareket özgürlüklerini ihlal etmeye son verene dek" borç kısıtlamalarının sürmesi gerektiği vurgulanıyor.
Türkiye ve EBRD, işbirliği fonu kurulması üzerinde anlaşmış, Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen imza törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de katılmıştı.
Dünya Bankası'na bağlı olan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), 2017'de Türkiye'de 12 projeye destek vermek üzere toplam 3,9 milyar dolar fon ayırmıştı. Destek verilen projeler arasında Suriyeli mültecilere yardım ve Türkiye'de kurumsal altyapının güçlendirilmesi vardı.
ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.
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