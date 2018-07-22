Çok boyutlu, etkin bir Merkez Bankası hedeflediklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Piyasalarla kavga etmeyeceğiz. Kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, G20 Maliye Bakanları toplantıları için Arjantin'e giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Türkiye ekonomisinin geleceğine yönelik önemli açıklamalarda bulunan Albayrak, "Eylül'e kadar gerçekçi, güçlü bir program hazırlayacağız" diye konuştu.

NTV Ekonomi Müdürü Gökay Otyam'ın aktardığına göre, Albayrak şunları söyledi:

"Piyasalarla kavga etmeyeceğiz, kazan-kazan ilişkisine bağlı yürüyeceğiz. Enflasyonda hissedilir bir iyileşme sağlayacağız. Bütçe disiplininden taviz verilmeyecek, ayakları yere basan program hazırlanacak. Etkin bir Merkez Bankası hedefliyoruz. Merkez Bankası iktisadi hayatı doğru görüyor kurguluyor. Yabancı yatırımcılar için Türkiye bir daha hiç bu kadar cazip olmayacak. Eylül'e kadar gerçekçi güçlü bir program hazırlayacağız."

Albayrak, eylülü bulmadan bürokrasi, reel sektör ve toplumun tüm kesimlerini kapsayan güçlü ve gerçekçi, dünyadaki gelişmelere yanıt verebilecek bir Orta Vadeli Planı (OVP) ortaya koyacaklarını duyurdu. Albayrak, "OVP netleştikten sonra yapacaklarımıza ilişkin paketi Meclis'ten çıkarmaya çalışacağız" dedi.

'AÇIK VE ŞEFFAF OLACAĞIZ'

Finansal İstikrar Komitesi'ni topladıklarını dile getiren Albayrak, "Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek çok daha sık ve periyodik olarak benim Başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Bu toplantıları haftalık yapacağız" bilgisini paylaştı.

Albayrak, "Bakanlığımız döneminde hiçbir zaman bize bağlı konularla ilgili piyasanın gerisinde olmayacağız" ifadelerini kullanarak, "Biz piyasayla kavga ederek değil, kazan kazan ilişkisine dayalı hep birlikte bir güçlü bir iletişimle yürüyeceğiz. Açık ve şeffaf olacağız" açıklamasını yaptı.

'BU DÖNEMİN ANAHTAR KELİMESİ 'UYUM' OLACAK'

Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu dönemin anahtar kelimesi 'uyum'olacak. Uyum, uyum, uyum. FİK'i (Finansal İstikrar Komitesi) topladık. Çok farklı bir yapıyla ismini de değiştirerek haftalık olarak benim başkanlığımda toplanacak. Tüm paydaşların eşgüdüm içinde katkısını sağlayacağız. Para politikasını maliye politikasından, maliye politikasını enflasyon politikasından ayırıp yönetmeye çalıştığınızda, uyumdan ve ortak hedefe ulaşma noktasında başarıdan bahsetmeniz çok zor.

Görev süremiz ne kadar olur bilinmez tabi ama biz bu 5 yıllık dönemin bir stratejik planlamasını yapacağız. Bu süreçte günlük yaşayan, 'sabah öyle oldu, öğlen böyle' diyen, anlık gelişmelere takılan bir yaklaşım görmeyeceksiniz. Ekonomi, gündelik reflekslerle yönetilecek bir bilim de değil, sektör de değil. Ekonomi, insanlara güven vererek yönetilmesi gereken bir süreç."