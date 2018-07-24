Dolar, faiz kararı öncesi 4.75'in altında

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, piyasaların beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararı öncesi 4.75 seviyesinin altında işlem görüyor.
Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.
Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL saat 08.44'te dünkü kapanış seviyesine yakın 4.7458'de bulunurken, euro/TL 5,5464 seviyesinden fiyatlanıyor.
Yurt içerisinde bugün faiz kararı harici açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ile imalat PMI verileri açıklanacak. ABD'de ise imalat PMI verisi takip edilecek.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)