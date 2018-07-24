Dolar, faiz kararı öncesi 4.75'in altında

Dün 4.73 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi bu sabah 4.75 seviyesinin altında bir seyir izliyor.

Haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, piyasaların beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kritik faiz kararı öncesi 4.75 seviyesinin altında işlem görüyor.

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TCMB Temmuz ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, enflasyonda öngörülerinin de ötesinde bir bozulma gerçekleşmesi nedeniyle politika faizi olan bir hafta vadeli repo faizini 100-125 baz puan artırması bekleniyor.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 15'e ulaşması sonrası daha da yükselebileceği endişesi, ekonomi yönetiminin 'bağımsız Merkez Bankası' söylemlerinin hayata geçirilmesinin vereceği güven ve TL'deki birikimli kayıpların getirdiği enflasyonist baskı nedeniyle faiz artışı bekliyorlar.

Dünya'nın aktardığına göre, dolar/TL saat 08.44'te dünkü kapanış seviyesine yakın 4.7458'de bulunurken, euro/TL 5,5464 seviyesinden fiyatlanıyor.

Yurt içerisinde bugün faiz kararı harici açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurt dışında Euro Bölgesi ve Almanya'da hizmet ile imalat PMI verileri açıklanacak. ABD'de ise imalat PMI verisi takip edilecek.