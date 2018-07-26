Türkiye'de yaşayan Suriyeliler, 7 yılda 7.243 şirket kurdu

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerini inceleyerek hazırladığı Suriye Sermayeli Şirketler raporuna göre, son 6 ayda Suriyeliler tarafından açılan firma sayısı 778. Şirketlerin toplam sermayesi ise 195 milyon 835 bin lira.
İstanbul'u 182 firma ile Mersin, 43 firma ile Bursa, 41 firma ile Hatay, 28 firma ile Kilis, 3 firma ile Şanlıurfa, 1'er firma ile Sakarya, Konya, Kocaeli, Gaziantep, Ankara, Antalya, Adana ve Isparta takip etti.
EN ÇOK YATIRIM TOPTAN TİCARET
Şirketleri sırasıyla 78 firma ile inşaat, 47 firma ile perakende ticaret, 28 firma ile seyahat acentesi, 22 firma ile idari danışmanlık, 21 firma ile kara taşımacılığı, 20 firma ile yiyecek, 13 firma ile tekstil, 13 firma ile motorlu kara taşıtları ticareti ve onarımı, 11 firma ile gıda imalatı, 10 firma ile eğitim, 9 firma ile mühendislik ve mimarlık faaliyetleri, 8 firma ile bilgisayar programlama ve teknik destek, 8 firma ile de diğer hizmet sektörleri takip ediyor.
'BURADA İYİ KAZANIYORUZ, SIKINTIMIZ YOK'
Aksaray'da 3 yıldır işletmecilik yapan Ali Şehmuz, "Burada çok rahatız. Hiçbir sıkıntımız yok, çalışıyoruz. Aylık kazancımız da iyi. Parayı tutuyoruz. Biz burada bilgisayar, cep telefonu ve aksesuar satışları yapıyoruz. Aynı zamanda bu ürünlerin alımı ve ikinci el satışlarını da yapıyoruz. Ben Suriye'de üniversite öğrencisiyim. Sonra buraya geldik. Ben burada çalışanım. Bu dükkan kayınpederimin. Yabancıya çalışmıyorum. 3 sene Konya'da yaşadım, sonra buraya geldim. Burada da 3 yıldır yaşıyorum ve çalışıyorum. Toplam 6 yıldır Türkiye'deyim. Hiçbir sıkıntı yok" diye konuştu.
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