Köprü ve otoyollardan 6 ayda 884 milyon lira gelir elde edildi

Türkiye'de yılın ilk yarısında köprü ve otoyollardan geçen 227 milyon 267 bin 710 araçtan 883 milyon 930 bin 230 lira gelir sağlandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, haziranda köprü ve otoyolları 41 milyon 544 bin 765 araç kullandı. Bu araçlardan 142 milyon 808 bin 238 lira gelir sağlandı.

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden yılın 6 ayında geçen 58 milyon 861 bin 330 araçtan 240 milyon 739 bin 77 lira ücret alındı. Aynı dönemde otoyolları kullanan 168 milyon 406 bin 380 taşıttan da 643 milyon 191 bin 153 lira gelir elde edildi.

Böylece yılın 6 ayında köprü ve otoyollardan elde edilen toplam gelir 883 milyon 930 bin 230 lira oldu.