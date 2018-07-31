TÜSİAD Başkanı Bilecik: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fevkalade önemli

"Makroekonomik istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu, yüksek enflasyonla olan mücadele" diyen TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, bu nedenle Merkez Bankası'nın bağımsızlığının fevkalade önemli olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'la görüşen TÜSİAD Başkanı Bilecik, basına kapalı gerçekleşen kabulün ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu adına Yıldırım'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini söyleyen Bilecik, görüşmede iş dünyasının yeni dönemdeki ekonomiye dönük görüşleri, ABD ile olan ilişkiler ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Merkez Bankası'nın, enflasyon tahminine ilişkin açıklamasının hatırlatılması üzerine Bilecik, şu ifadeleri kullandı:

"TÜSİAD olarak her zaman söylediğimiz bir ana olgu var; makroekonomik istikrarı bütün parametreleriyle daha iyi yönetmenin gerçekten en temel yolu, yüksek enflasyonla olan mücadele. O bakımdan Merkez Bankası'nın bağımsızlığı fevkalade önemli. Merkez Bankası'nın kendi açısından alacağı kararlar noktasında; para politikasını sıklaştırması gerekiyorsa, faiz artırması gerekiyorsa bunun gerçekleşmesi, düşürülmesi gerekiyorsa da doğru zamanda düşürülmesi gerekiyor zaten. Bu tür kararların enflasyona dönük mücadelede olumlu olmasını ben de diliyorum."