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16:23 01 Ağustos 2018
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    Elektrik direkleri

    TESK'ten 'Elektrik ve doğalgazda zam ertelensin' talebi

    © REUTERS / Mike Hutchings
    Ekonomi
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    Elektrik ve doğalgaza yüzde 9 ile 14 arasında gelen zamların tıpkı akaryakıtta olduğu gibi tüm ürünlere zam olarak yansıyacağını ve bunun da enflasyona olumsuz etki edeceğini belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, zamların yılbaşına ertelenmesi gerektiğini söyledi.

    İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan
    © AA /
    İstanbul Sanayi Odası Başkanı Bahçıvan'dan zam yorumu: Elektrik çarpmış gibi şok yaşadık
    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, akaryakıt zamlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için daha önce gelen zam oranında ÖTV'den indirim yapılmasını talep ettiklerini belirtti.

    Palandöken, "Tam da bizim önerdiğimiz şekilde yapılan uygulama ile akaryakıta gelen zam kadar ÖTV'de indirim yapılıyor. Bu da fiyatların stabil kalmasını sağladığı için enflasyon oranının artmasına hiçbir şekilde olumsuz etki etmiyor. Elektrik ve doğalgazdaki vergi yükü akaryakıtta olduğu kadar olmadığı için aynı uygulamanın elektrik ve doğalgazda yapılması zor. Bunun için de zamların ocak ayına kadar ertelenmesi gerekir" diye konuştu.

    'ENERJİ KALEMLERİNE GELEN FİYAT ARTIŞI TÜM HİZMETLERİN FİYATINI ARTIRACAK'

    Doğalgaz sayacı
    © AA /
    Doğalgaza konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam
    Dünyanın aktardığı habere göre, elektrik ve doğalgazın sanayicinin en önemli girdilerinden olduğunun altını çizen Palandöken, şunları söyledi:

    "Sadece sanayici için değil esnaf ve sanatkâr için de en önemli iki maliyet unsurundan birisi işçi ücret ve yan ödemeleri diğeri de enerji. Enerji kalemlerine gelen fiyat artışı tüm mal ve hizmetlerin fiyatını artıracaktır. Esnaf ve sanatkârımız en yüksek tarifeden elektriği ödeyen kesim olduğu için de bu zamdan en çok esnafımız etkilenecek. Bu nedenle zamların yılbaşına kadar ertelenmesi sanayiciyi ve esnafı rahatlatacağı gibi enflasyon oranlarının daha fazla artmasına da etki etmeyecektir."

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    Etiketler:
    enerji, enflasyon, ÖTV, zam, Akaryakıt, elektrik, TESK, Bendevi Palandöken, Türkiye
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