Avrupa Komisyonu, TANAP Projesi için 5 milyon euro hibe edecek

Azerbaycan'ın kamu enerji şirketi SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa Komisyonu, Güney Gaz Koridoru'nun bir parçası olan TANAP projesi için 5 milyon euro hibe edecek.

SOCAR'dan yapılan açıklamada, "Avrupa Birliği ülkeleri, altyapı projelerine toplam 48.4 milyon euro yatırım yapma kararı aldı. TANAP da finansal destek için seçilen iki doğalgaz projesinden biri oldu. Proje için 5.044.394 euro ayrıldı. Avrupa Komisyonu'nun CEF Energy fonundan sağlanacak bu kaynak, katodik koruma tasarımı sırasında gerçekleştirilecek mühendislik ve modifikasyon çalışmalarının izlenmesi ve doğrulama işleri için kullanılacak" dendi.

TANAP, 12 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle açılmıştı.

TANAP üzerinden Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkiyatlarına 30 Haziran 2018'de başlanmıştı.