TÜSİAD: Reform kararı bir an önce alınmalı, biz de elimizi taşın altına sokmak isteriz

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD olarak hiçbir zaman özellikle bir sektörün altını çizmediklerini, toplam ekonomiyi bütüncül olarak ele almanın ana yaklaşımları olduğunu ifade etti.
Bugün herhangi bir firmanın herhangi bir teşvikten faydalanmak istediğinde ilk yaptığı işin bir danışmanlık firmasından destek almak olduğunu dile getiren Bilecik, "Düşünün her bakanlığın veya ilgili yapının toplamda ortaya koyduğu yüzlerce, neredeyse binlere yakın teşvik var. Teşvik sistemi konusunda hakikaten müthiş bir adet zenginliği var. Bunların sadeleştirilmesi gerek. Elbette topyekun kaldırılsın demiyorum ama bunlar geride bıraktığımız şeyler olmalı. Hatta birçoğu var ki yıllardır gündemde ama çalışmıyor. Bunların etki analizlerinin yapılması, hakikaten faydalı değilse de ya durdurulması ya da güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'EN UFAK SIKINTIDA ORTAYA TEŞVİK PAKETİYLE ÇIKAN BİR EKONOMİMİZ VAR'
Bilecik, mart ayında yapılacak yerel seçime yüksek odaklanmadan ekonomiye bakılması gerektiğini dile getirerek, "Seçimler vakti gelince yapılır. Bir an önce reform kararının alınması gerekir. Bunu alabilecek motivasyonu olan bir yapı oluşmuş vaziyette. Bu Türkiye'nin önemli bir avantajı. Bu memnuniyet duyduğumuz bir tablo. Biz de elimizi taşın altına sokmak ve fikirlerimizi paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.
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