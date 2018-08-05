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18:38 05 Ağustos 2018
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    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik

    TÜSİAD: Reform kararı bir an önce alınmalı, biz de elimizi taşın altına sokmak isteriz

    © AA / Onur Çoban
    Ekonomi
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    Mart ayında yapılacak yerel seçime yüksek odaklanmadan ekonomiye bakılması gerektiğini söyleyen TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Seçimler vakti gelince yapılır. Bir an önce reform kararının alınması gerekir. Biz de elimizi taşın altına sokmak ve fikirlerimizi paylaşmak isteriz" dedi.

    Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, TÜSİAD olarak hiçbir zaman özellikle bir sektörün altını çizmediklerini, toplam ekonomiyi bütüncül olarak ele almanın ana yaklaşımları olduğunu ifade etti.

    Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik
    © AA /
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    Bilecik, teşvike ihtiyaç duyan bir sektör olup olmadığına yönelik olarak, "Teşvik, adı üstünde doğal olmayan bir parça eklemesidir. Dönem dönem çok faydası olmuş. Bunu yok saymak mümkün değil. Ama bugün Türkiye'deki bütün teşvik sistemine bakıldığında, bunun haritasını hiçbir şirket tek başına çıkaramaz bir hale gelmiş vaziyette" diye konuştu.

    Bugün herhangi bir firmanın herhangi bir teşvikten faydalanmak istediğinde ilk yaptığı işin bir danışmanlık firmasından destek almak olduğunu dile getiren Bilecik, "Düşünün her bakanlığın veya ilgili yapının toplamda ortaya koyduğu yüzlerce, neredeyse binlere yakın teşvik var. Teşvik sistemi konusunda hakikaten müthiş bir adet zenginliği var. Bunların sadeleştirilmesi gerek. Elbette topyekun kaldırılsın demiyorum ama bunlar geride bıraktığımız şeyler olmalı. Hatta birçoğu var ki yıllardır gündemde ama çalışmıyor. Bunların etki analizlerinin yapılması, hakikaten faydalı değilse de ya durdurulması ya da güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'EN UFAK SIKINTIDA ORTAYA TEŞVİK PAKETİYLE ÇIKAN BİR EKONOMİMİZ VAR'

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    Bilecik, ihracat hamlesi getirecek, büyümeye ve enflasyon hedeflerine katkı sağlayacak, katma değerli üretim ortaya koyacak projelere özgü teşviklerin daha doğru olduğunu belirterek, "Bunlar da yok değil elbette ama her ufak sıkıntıda veya sevinç anımızda ortaya bir teşvik paketiyle çıkan bir ekonomimiz var. Her zaman olmasının ekonominin rutinlerini bozduğunu düşünmüyorum" yorumunu yaptı.

    Bilecik, mart ayında yapılacak yerel seçime yüksek odaklanmadan ekonomiye bakılması gerektiğini dile getirerek, "Seçimler vakti gelince yapılır. Bir an önce reform kararının alınması gerekir. Bunu alabilecek motivasyonu olan bir yapı oluşmuş vaziyette. Bu Türkiye'nin önemli bir avantajı. Bu memnuniyet duyduğumuz bir tablo. Biz de elimizi taşın altına sokmak ve fikirlerimizi paylaşmak isteriz." ifadelerini kullandı.​

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    Etiketler:
    yerel seçim, teşvik, enflasyon, reform, ekonomi, TÜSİAD, Erol Bilecik, Türkiye
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