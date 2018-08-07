Anlaşması olmayan pahalı elektrik kullanacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik tarifelerinde on binlerce sanayiciyi ve işletmeyi ilgilendiren yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Kurum, elektrik dağıtım şirketlerinden, yıllık 1 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen abone sayısını ve tüketimlerini istedi.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu kapsama giren aboneler, üretici şirketlerle yapacakları ikili anlaşmayla ihtiyaç duydukları elektriği satın alacak. Anlaşması olmayan aboneler, son kaynaktan piyasanın çok üstünde bir fiyattan elektrik kullanmak zorunda kalacak.

PAZARLIKLA BELİRLENİYOR

EPDK, 1 Nisan'da yıllık 50 milyon kilovatsaat tüketimi olan büyük sanayi için son kaynak tedarik uygulaması başlattı. Kurum, bu gruba giren 300 dolayında tüketici için tarife belirlemiyor. Söz konusu tüketiciler, elektriğini piyasadan tüm maliyetleri içerecek biçimde temin ediyor. Elektrik fiyatı, pazarlıkla belirleniyor. Ardından alım satım konusunda ikili anlaşma imzalanıyor. Tüketici, anlaşma yapmaması halinde ek maliyet üstleniyor. Bu durumda son kaynak tedarikçisi olarak dağıtım bölgesindeki perakende şirketinin kapısını çalıyor. Piyasadan daha pahalıya elektrik satın alıyor.

EPDK, bu uygulamayı genişletmeye hazırlanıyor. Kurum, bu amaçla geçen hafta elektrik dağıtım şirketlerinden bölgelerinde bulunan yıllık 1 milyon kilovatsaat ve üzerinde elektrik tüketen abone sayısını ve tüketimlerini istedi. Şirketler, bu verileri iletti. Bu kapsama giren on binlerce sanayici ve işletme bulunuyor.

Kaynaklar, bu konudaki çalışmanın kısa süre içinde sonuçlandırılacağını, yeni yıla kalmadan uygulamanın genişletilmesinin hedeflendiğini söyledi. Kaynaklar, belli bir süre içinde konut ve küçük işletmeler dışında yer alan tüm abonelerin elektriklerini piyasadan temin edecekleri bir mekanizmanın kurulacağını kaydetti. Kaynaklar, serbestleşme gereğince alım ve satım işlemlerinin piyasada oluşturulmasının önemli olduğunu belirterek, "Tedarikçisini belirlemeyen ve anlaşma imzalamayanların daha pahalı bir fiyattan elektrik kullanması söz konusu" uyarısında bulundu.