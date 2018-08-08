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15:17 08 Ağustos 2018
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    Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı

    Rus şirket, Türkiye'ye demiryoluyla yılda 250 bin ton metal ürünü göndermeyi planlıyor

    © AA / Serkan Avcı
    Ekonomi
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    Rus Magnitogorsk Demir ve Çelik İşleri (MMK) şirketi, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden Türkiye'ye yılda 250 bin ton metal ürünü sevkiyatı yapmayı planladığını açıkladı. Şirket, deneme amaçlı bu güzergah üzerinden 17 günde 120 ton metal ürünü sevkiyatı gerçekleştirdi.

    Demir İpek Yolu'nun ilk treni Kars'ta
    © AA / Cüneyt Çelik
    Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın ilk treni Türkiye'ye ulaştı
    MMK şirketinden yapılan açıklamada, Türkiye'ye, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı üzerinden metal sevkiyatının planlandığı belirtildi.

    Açıklamada "Şimdilik Azerbeycanlı operatör ADY Express ile bu güzergâh üzerinden yılda 250 bin metal ürünü veya Türkiye'nin sıcak çekilmiş kangal demir ihtiyacının 3'te birinin sağlanması olasılığı üzerinde çalışılıyor" ifadeleri kullanıldı.

    SEVKİYAT SÜRESİ 1 AYDAN 17 GÜNE İNDİ

    Açıklamaya göre, şirket tarafından Türkiye'ye halihazırda Magnitogorsk-Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinden deneme amaçlı 4 konteyner içerisinde 120 tonluk bir parti metal ürünü gönderildi.

    Sevkiyat sırasında 5.000 kilometrelik yol 17 günde tamamlandı. Şimdiye kadar ise sevkiyatlar Novorossiysk limanı üzerinden deniz yoluyla yapılıyordu ve sevkiyat 1 ay sürüyordu.

    Açıklamada sevkiyat şekillerinin arttırılmasının risklerin azaltılmasına, metalin özelliklerinin korunmasına, yol masraflarının düşürülmesine ve Ortadoğu, Avrupa ve Afrika'ya sevkiyat imkânlarını arttırdığı belirtildi.

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    Etiketler:
    Sevkiyat, Demir, Metal, Bakü-Tiflis-Kars hattı, MMK Metalurji, Türkiye, Rusya
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