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16:15 09 Ağustos 2018
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

    Sırbistan: Türk dostlarımızdan beklentimiz, bizden daha fazla et istemeleri

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sırbistan'a yaptığı ziyarette imzalanan revize edilmiş Serbest Ticaret Anlaşması'nda yer alan Türkiye'ye yıllık 5 bin ton dana eti ihracatında kotanın yükselmesi gerektiğini ifade etti.

    Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Srem Sid et ürünleri fabrikasının açılışına katılan Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın, Türkiye'ye yılda 5 bin ton et ihraç etmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'ye kota sınırlamasını değiştirme çağrısında bulundu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Samir Yordamoviç
    Erdoğan: 5 bin ton et ithal edilmesi için anlaşma imzaladık
    Türkiye'ye yapılan et ihracatının Sırbistan'da tarımın gelişmesine büyük ölçüde katkı sağladığını kaydeden  Vucic, Türkiye'nin et ihracatında büyük bir pazar olduğunu ve yalnızca İstanbul'da günde 5 bin ton et tüketildiğini ifade etti.

    Vucic, Türkiye'ye yapılan et ihracatının, et fiyatlarına 40 centlik bir zam olarak yansıdığını anımsatarak, "Umudumuz bu yıl Türkiye'ye 5 bin ton et ihraç etmek, Türk dostlarımızdan beklentimiz ise Sırbistan'dan daha fazla et istemeleri ve kotamızın 10 bin tona yükseltilmesi" dedi.

    Yugoslavya döneminde faaliyet gösteren Srem Sid'in 2001'de kapatıldığını hatırlatan Vucic, devletin, 20 yıllık aradan sonra 130 kişiye istihdam sağlayan Srem Sid'i destekleyeceğini söyledi.

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    Etiketler:
    ihracat, Et, Aleksandr Vucic, Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan
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