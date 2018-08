Sırbistan: Türk dostlarımızdan beklentimiz, bizden daha fazla et istemeleri

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Srem Sid et ürünleri fabrikasının açılışına katılan Vucic, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın, Türkiye'ye yılda 5 bin ton et ihraç etmesi gerektiğine işaret ederek, Türkiye'ye kota sınırlamasını değiştirme çağrısında bulundu.

© AA / Samir Yordamoviç Erdoğan: 5 bin ton et ithal edilmesi için anlaşma imzaladık

Türkiye'ye yapılan et ihracatının Sırbistan'da tarımın gelişmesine büyük ölçüde katkı sağladığını kaydeden Vucic, Türkiye'nin et ihracatında büyük bir pazar olduğunu ve yalnızca İstanbul'da günde 5 bin ton et tüketildiğini ifade etti.

Vucic, Türkiye'ye yapılan et ihracatının, et fiyatlarına 40 centlik bir zam olarak yansıdığını anımsatarak, "Umudumuz bu yıl Türkiye'ye 5 bin ton et ihraç etmek, Türk dostlarımızdan beklentimiz ise Sırbistan'dan daha fazla et istemeleri ve kotamızın 10 bin tona yükseltilmesi" dedi.

Yugoslavya döneminde faaliyet gösteren Srem Sid'in 2001'de kapatıldığını hatırlatan Vucic, devletin, 20 yıllık aradan sonra 130 kişiye istihdam sağlayan Srem Sid'i destekleyeceğini söyledi.