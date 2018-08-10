Prof. Boratav: Erdoğan, bankaların batışına göz yummamak için IMF’ye gidecek

Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye'nin ödemeler dengesi krizi yaşadığını, bunun bir finansal krize dönmemesi ve banka iflaslarının önlenmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yönetiminin IMF'e gitmek dışında alternatifinin olmadığını söyledi.

© REUTERS / Dado Ruvic Prof. Boratav'dan ekonomik kriz uyarısı

DW Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Korkut Boratav, Türkiye'nin finansal krize doğru gittiğini belirterek "Mehmet Şimşek olsaydı, hızlı bir faiz ayarlamasıyla birlikte, dövizi dalgalanmaya bırakıp, şirketlerdeki daralma ve iflasları göze alıp, bankalara yansımasını önlemeyi önerirdi. Bankalara yansımasının önlenmesinin ana yöntemi IMF programıdır" görüşünü dile getirdi.

"IMF, 2000'de banka borçlarının hazine garantisine alınmasını uygulattı. Yunanistan'da aynı şeyi uyguladılar. IMF doktrininde bu mümkündür. IMF kredisi banka borçlarının ödenmesine tahsis edilir, devlet kemer sıkar" ifadesini kullanan Boratav, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyasete ve medyaya hakim olan Cumhurbaşkanı ve kadrosu bu büyük teslimiyeti, bir zafer şeklinde de Türkiye kamuoyuna sunabilir. Belki de muvaffak olur. Bankalara da sirayet eden bir büyük finansal çöküntüyü siyaseten kaldırabilir mi? Önünde bir engel olmayacak ki. Normali IMF'ye gitmektir, siyaseten de bunun altından kalkabilir. Bankaların batışına göz yummamak için IMF'ye gidecek. Bunun alternatifinin olduğunu sanmıyorum."