Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Ekonomimiz bu paniği hak etmiyor

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, döviz kurlarındaki sert yükselişe ilişkin olarak "Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor" dedi.

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Türkiye'de son 16 yılda perçinlenen istikrarın belli bir refah artışı sağladığını anlatan Kibar, 80 milyonun hep birlikte elde ettiği bu refahın olumsuz haberlere ve kur kaynaklı spekülasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dolardaki artışı vatandaşlarının moral ve motivasyonunu düşürmek için kullanan kesimlerin olduğunu iddia eden Kibar, "Ülkemizde insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca panik yapıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Daha sağduyulu, serinkanlı olmalıyız. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor." çağrısında bulundu.

Dışarıdan yapılan spekülatif amaçlı yaklaşımlara alet olmamak gerektiğini ifade eden Kibar, "Dış kaynaklı spekülasyonlar ülkemizdeki kaynaklara finansal olarak yeniden girecek yabancı yatırımcıya, bu kaynakları çok daha ucuza sahiplenme fırsatı verecek. Kötü haberleri hemen sahiplenip felaket tellallığına aracı olarak aslında kendi gelirimize, kendi çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz. Biz mevcut değerlerimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya taşımaya çalışmalıyız" uyarısını yaptı.

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İstanbul'da yeni havalimanının 29 Ekim'de devreye alınacağını anımsatan Kibar, Türkiye'nin sahip olduğu yeni yatırımları küçümsememesi gerektiğini söyledi.

Kibar, "İstanbul Yeni Havalimanı'na inen her bir uçakta en az 5 bin dolar 10 bin dolar ülkeye kalacak. Yabancısı gelecek, alışverişini yapacak ve bu ekosistemde oluşacak tüm o kaynak, o yatırımın geri ödenmesiyle, nihayetinde ülkeye muazzam bir eser kazandırmış olacak" ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin kur ve faiz kaynaklı bu badireyi de atlatacağını söyleyen Kibar, "Biz ülkemize, devletimize ve özellikle de ekonomimize güveniyoruz. Bu güveni toplumun değişik kesimlerinde oluşturamazsak başkalarının yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere kısmen maşa durumuna geliriz. Biz kurum olarak, gerek yapmakta olduğumuz yatırımları gerek iş planlarımızı, ülkemizle ilgili ticaretin daha iyiye gideceği formatta kurguluyoruz. İç pazarda bazı daralmalar olsa da ihracat piyasalarında daha aktif olarak bu süreci aşacağız. Daha önce aştık, yine aşacağız. Bu dönem aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor" diye konuştu.