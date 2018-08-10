Kayıt
11:45 10 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Ali Kibar

    Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı: Ekonomimiz bu paniği hak etmiyor

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 02

    Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, döviz kurlarındaki sert yükselişe ilişkin olarak "Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor" dedi.

    euro, dolar, sterlin, yen
    © REUTERS / Jason Lee/Illustration/File Photo
    Döviz kurlarında yeni rekor: Dolar 6, euro 7 lirayı geçti
    Türkiye'de son 16 yılda perçinlenen istikrarın belli bir refah artışı sağladığını anlatan Kibar, 80 milyonun hep birlikte elde ettiği bu refahın olumsuz haberlere ve kur kaynaklı spekülasyonlara kurban edilmemesi gerektiğini söyledi.

    Dolardaki artışı vatandaşlarının moral ve motivasyonunu düşürmek için kullanan kesimlerin olduğunu iddia eden Kibar, "Ülkemizde insanlar kısa süreç endişesiyle hızlıca panik yapıyor. Biz bu paniği hak etmiyoruz. Ne ekonomimiz ne üretim sistemimiz bunu hak etmiyor. Daha sağduyulu, serinkanlı olmalıyız. Kötü haberleri çok hızlı sahiplenip onun parçası olmayalım. Ülkemizin faydasına olacak şekilde çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız icap ediyor." çağrısında bulundu.

    Dışarıdan yapılan spekülatif amaçlı yaklaşımlara alet olmamak gerektiğini ifade eden Kibar, "Dış kaynaklı spekülasyonlar ülkemizdeki kaynaklara finansal olarak yeniden girecek yabancı yatırımcıya, bu kaynakları çok daha ucuza sahiplenme fırsatı verecek. Kötü haberleri hemen sahiplenip felaket tellallığına aracı olarak aslında kendi gelirimize, kendi çocuklarımızın geleceğine ihanet ediyoruz. Biz mevcut değerlerimizi aşağıya çekmeye değil, yukarıya taşımaya çalışmalıyız" uyarısını yaptı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Cem Öksüz
    Erdoğan: Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var
    'YENİ HAVALİMANINA İNEN HER UÇAKTA, EN AZ 5-10 BİN DOLAR ÜLKEYE KALACAK'

    İstanbul'da yeni havalimanının 29 Ekim'de devreye alınacağını anımsatan Kibar, Türkiye'nin sahip olduğu yeni yatırımları küçümsememesi gerektiğini söyledi.

    Kibar, "İstanbul Yeni Havalimanı'na inen her bir uçakta en az 5 bin dolar 10 bin dolar ülkeye kalacak. Yabancısı gelecek, alışverişini yapacak ve bu ekosistemde oluşacak tüm o kaynak, o yatırımın geri ödenmesiyle, nihayetinde ülkeye muazzam bir eser kazandırmış olacak" ifadelerini kullandı.

    Dolar
    © REUTERS / Thomas White
    'Dolar bazında asgari ücret, 646 lira azaldı'
    'İŞ PLANLARIMIZI, ÜLKEMİZLE İLGİLİ TİCARETİN DAHA İYİYE GİDECEĞİ FORMATTA KURGULUYORUZ'

    Türk ekonomisinin kur ve faiz kaynaklı bu badireyi de atlatacağını söyleyen Kibar, "Biz ülkemize, devletimize ve özellikle de ekonomimize güveniyoruz. Bu güveni toplumun değişik kesimlerinde oluşturamazsak başkalarının yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri hedeflere kısmen maşa durumuna geliriz. Biz kurum olarak, gerek yapmakta olduğumuz yatırımları gerek iş planlarımızı, ülkemizle ilgili ticaretin daha iyiye gideceği formatta kurguluyoruz. İç pazarda bazı daralmalar olsa da ihracat piyasalarında daha aktif olarak bu süreci aşacağız. Daha önce aştık, yine aşacağız. Bu dönem aslında pek çok fırsatı da beraberinde getiriyor" diye konuştu.

    İlgili konular:

    Cari açık haziranda 2.97 milyar dolar oldu
    'Dolar bazında asgari ücret, 646 lira azaldı'
    Türk yatırımcılar, Kazan yakınlarındaki bir eğlence parkına 650 milyon dolar yatırım yapacak
    Irak: Yaptırımlar nedeniyle İran'la ticarette dolar kullanımını durduracağız
    Etiketler:
    TL, euro, dolar, Kibar Holding, Ali Kibar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Küresel kuraklık
    Kuraklığın vurduğu ülkelerden görüntüler
    Karikatür
    'Kanada'yla yaşanan diplomatik kriz petrol ihracatını etkilemez'
    TİLDA
    Güney Osetya'daki savaşın tanıkları, yaşadıklarını anlattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam