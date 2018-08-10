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    Berat Albayrak

    Albayrak: Tüm senaryolara hazırlıklı bir yapı var

    © AA / Berk Özkan
    Ekonomi
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Dolmabahçe'de düzenlenen toplantıyla ekonomide yeni yol haritasını açıkladı. "Merkez Bankası'nın tam bağımsızlığı prensip olarak devam etmesi gereken bir husus" diyen Albayrak, "Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık, yıl sonu rakamlarında göreceksiniz" dedi.

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Yeni Ekonomi Yaklaşımı'nın sac ayaklarını "Enflasyonla güçlü mücadele, cok daha sıkı bir Hazine ve Maliye Bakanlığı, cari açığın düşürülmesi" olarak sıraladı.

    Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

    ​- Bugün benim için çok heyecan verici bir gün. Türkiye son 16 yılda bir üst lige çıktığı çok başarılı bir süreç ortaya koydu. Bugün yeni sistemin genel çerçevesini çizeceğimiz bir toplantı.

    ​- İş insanları, ekonomistlerle periyodik toplantılara devam edeceğiz. Yeni dönem Türkiye'nin tüm kurumlarıyla, tüm detaylı stratejileriyle, daha hızlı ve daha güçlü politikalarla hedeflerine ilerlediği bir süreç olacak.

    — Her alanda hem içeriden hem de dışarıdan danışmanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle çok daha etkin bir bakanlık olacağız. Attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonlarla birlikte izleyeceğimiz politikaları istişare ederek yolumuza devam edeceğiz.

    'BERAT ALBAYRAK OLSA DA OLMASA DA DİZAYN ETTİĞİMİZ SÜREÇ SÜRDÜRÜLEBİLİR OLACAK'

    — Her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacağız. Yeni ekonominin en önemli adımlarından biri 'kararlı bir yaklaşım'. Bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve emin adımların atıldığı bir dönem başlayacak. Bugüne kadar kararsız mıydık? Hayır.

    ​- Hızlı politikalarla hedefe ulaşacağız. Yol haritasını ne kadar sağlam yaparsanız temelleriniz o kadar sağlam olur. Berat Albayrak geldi, gitti, başkası geldi devamı var mı? Sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz süreç sürdürülebilir olacak. Kişiye ya da bir sektöre dayalı olmayacak, sürdürülebilir olacak.

    — Günlük ve taktiksel bir mantıkla değil stratejik bir mantıkla yaklaşacağız. Ekonomideki mevcut tablo Türkiye'nin makro göstergeleri dikkate alındığında makul ve mantıklı değil. Türkiye, küresel anlamda önemli bir rol model.

    'BANKACILIK SEKTÖRÜ EN TEMEL SEKTÖRLERİMİZDEN OLMAYA DEVAM EDECEK'

    — Yeni ekonomi yaklaşımında, tüm piyasa paydaşlarımızla daha etkin iletişim ve güvenin sağlanması prensibimiz olacak. İlk geldiğimiz günden beri para politikasının bağımsızlığı konusunda Merkez Bankası özelinde çok hassasız. Mümkün olduğunca konuşmamaya gayret ettik. Hatta hiç konuşmadık. Özellikle para politikalarının tam bağımsızlığı konusu prensip olarak bundan sonra da devam edecek.

    — Bankacılık sektörü en temel sektörlerimizden biri olmaya devam edecek, finansal sistemdeki payını azaltacağımız, sermaye sisteminin pasta payını artıracağımız bir dönem olacak. Bütçe dengesinin tekrardan sağlanması ve kalitesinin artırılması yeni ekonomi yaklaşımının diğer bir prensibi.

    'YENİ EKONOMİK YAKLAŞIMIN 4 TANE SAC AYAĞI VAR'

    — Yeni ekonomik yaklaşımımızın 4 tane sac ayağı var ama ben bunu 3+1 diye tanımlıyorum.

    — Birinci adım 'ekonomik dengelenme' dediğimiz bir süreçten bahsediyoruz. 2018-19 yıllarında Türkiye birinci fazı bitirip, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme dediğimiz ikinci faza geçecek. Bu süreci 2020-21 yılında ortaya koyduktan sonra 3. fazı dediğimiz daha adaletli bir paylaşıma taşıyacağız. Daha sonra +1 dediğimiz nitelikli insan ve güçlü toplumu ortaya koyacağız.

    — Ekonomik dengelenmeyi sağlamak için ilk sac ayağı enflasyonla mücadele olacak. İkinci adım çok daha sıkı bir Ankara-Maliye Bakanlığı, üçüncüsü cari açığın düşürülmesi. Cari açığın düşürülmesi ile ilgili stratejik adımların atıldığı önemli bir dönem olacak.

    — Sadeleştireceğimiz vergi sistemiyle ilgili maliyede çok ciddi bir değişim süreci yaşanacak.

    — Bu dönemki OVP kurumumuzun daha önce hazırladığı ve raftan çıkarıp hazırladığımız bir OVP olmayacak, tüm paydaşların katılacağı bir OVP olacak. Bu OVP çok etkin ve takip edilebilir bir program olacak. Bir ekiple birlikte bu değişimi çok daha etkin bir şekilde ortaya koyacağız.

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    Etiketler:
    cari açık, enflasyon, ekonomi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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