İtalya Dışişleri Bakanı: Türkiye'de olanlar bizi düşündürmeli

İtalya Dışişleri Bakanı Enzo Moavero Milanesi, Türk lirasındaki değer kaybının euro'nun varlığından şüphe eden tüm tarafları düşünmeye sevk etmesi gerektiğini, euro'nun bu para birimini kullanan ülkeler arasında koruyucu bir sistem sağladığını belirtti.

Il Foglio gazetesine konuşan Milanesi, Türk lirasındaki değer kaybı ile ilgili konuştu. Milanesi "Türkiye’de olanlar hepimizi düşünmeye sevk etmeli. Avrupa gibi güçlü bir bölgede bulunan bu avantaj, yani euro, birçok ülkenin tek bir güçlü para birimine sahip olmasını ve bu ülkeler arasında koruyucu bir sistem sağlıyor" dedi.

Milanesi "Türkiye’de olanlar euro'nun olumlu bir faktör olup olmadığı yönünde şüphesi olan herkes tarafından iyi değerlendirilmeli. Bana göre olumlu bir faktör" ifadelerini kullandı.