Hükümetten açıklama: Mevduatlara el konulmayacak, hesaplardaki dövizler TL’ye çevrilmeyecek

Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördükleri konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesinin geldiğini belirten Albayrak, "Merkez Bankası son kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz" ifadesini kullandı.
Albayrak, bütçe disipliniyle ilgili olarak "İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir" ifadesini kullandı.
'MALİ KURAL UYGULAYACAĞIZ'
Orta Vadeli Plan (OVP) hazırlıklarına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:
Albayrak, Munyar'ın "Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesi söz konusu mu?" sorusunu "Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar" diye yanıtladı. "Bakın çok net söylüyorum" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak."
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