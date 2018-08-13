Hükümetten açıklama: Mevduatlara el konulmayacak, hesaplardaki dövizler TL’ye çevrilmeyecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dolar/TL kurunda yaşanan sert dalgalanmalarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Döviz hesaplarına el konulması ya da TL’ye çevrilmesi söz konusu mu?" sorusunu "Bakın çok net söylüyorum. Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL’ye döndürülmeyecek" diye yanıtladı.

© REUTERS / Thomas White Dolar 7 lirayı aştı

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın sorularını yanıtlayan Albayrak, piyasaları rahatlatacak aksiyon planlarının hazır olduğunu söyledi.

Para politikasındaki bağımsızlığın güçlenmesi için en önemli gördükleri konuların başında, para politikalarının güçlü mali politikalarla desteklenmesinin geldiğini belirten Albayrak, "Merkez Bankası son kararında ve sonrasındaki iletişiminde maliye politikalarının önemine atıfta bulundu. Şimdi maliye politikaları ile ilgili güçlü bir sürece gireceğiz" ifadesini kullandı.

Albayrak, bütçe disipliniyle ilgili olarak "İlk bir ayda alınan kararlar, bütçe disiplini, borçlanma ihtiyacının azaltılması, kredi kart ve kredi taksitleri ile ilgili değişiklikler, cari açığa yönelik ithalat kalemleri üzerindeki düzenlemeler bu çerçevede desteklerdir" ifadesini kullandı.

'MALİ KURAL UYGULAYACAĞIZ'

Orta Vadeli Plan (OVP) hazırlıklarına işaret eden Albayrak, şöyle devam etti:

© AA / Murat Kula Erdoğan sanayicileri uyardı: Döviz alma yoluna gitmeyin, B ve C planını uygulamak zorunda kalırım

"OVP kapsamında 2019 yılında büyümenin yüzde 3-4 aralığında olmasını öngörüyoruz. Cari açığın yüzde 4 civarında dengelenmesini hedeflerken, bütçe açığını da yüzde 1.5 seviyesinde sınırlandıracağız. Bunların hepsi para politikalarının etkin ve bağımsız bir şekilde uygulanması için Merkez Bankasına önemli destek verecek. Bizim Yeni Ekonomi Yaklaşımımızın en önemli ayağını bu disiplin oluşturuyor. Hedeflerimizi belirledik. Bütçe dışı giderler için taviz vermeyeceğimizi tüm ilgili kurum ve bakanlarımızla konuştuk. Bu hassasiyet için gerekirse hedeflenen göstergeler için Mali Kural uygulayacağız."

Albayrak, Munyar'ın "Döviz hesaplarına el konulması ya da TL'ye çevrilmesi söz konusu mu?" sorusunu "Mevduatların TL'ye döndürülmesi yada el konulması gibi çok ileri iddialar" diye yanıtladı. "Bakın çok net söylüyorum" diyen Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevduatlara el konulmayacak. Hesaplardaki dövizler TL'ye döndürülmeyecek. Ama bu dedikoduları ve yalanları ortaya atanlarla hukuki mücadele sonuna kadar yürütülecek. Yasal işlem başlatılacak."