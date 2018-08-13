Türkiye Kasaplar Odası: Beyaz ete 8 ayda yüzde 200 zam geldi

© Fotoğraf : Twitter Etli ekmeğe zam geldi

Osman Yardımcı, 1 kilo tavuk kanadı fiyatının, yarım kilo kırmızı et fiyatını aştığını dile getirdi.

"Ocak ayında 7 lira 70 kuruş olan tavuk kanadının kilosu, bugün 20 lirayı aştı. Kış mevsiminde tavuk üretmek daha zordur" diyen Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Enerji tüketimi fazladır; fakat zam, yaz aylarında geliyor. Yetkililerin buna çözüm bulması gerekir. Maliyeti neyse ona göre satış yapılmalı. Mangal sezonu açıldı; fakat vatandaşın mangalda kanat yemesi zor."

'VATANDAŞ KURBAN ETİNİ STOKLUYOR'

Kurban Bayramı sonrası beyaz et fiyatlarında değişiklik beklemediğini aktaran Yardımcı, "Vatandaş kurban etini stokluyor. Uzun süre bu eti tüketiyor. Bu yüzden değişiklik olmaz" dedi.