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12:15 14 Ağustos 2018
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    Ali Fuat Erbil, Garanti Bankası Genel Müdürü

    Garanti Bankası Genel Müdürü Erbil: Aklımız ermiyor, anlamlandıramıyorum

    © AA /
    Ekonomi
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    Garanti Bankası Genel Müdürü Ali Fuat Erbil, dövizdeki hareketliliğe ilişkin "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz. Ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok" dedi.

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    NTV canlı yayınında konuşan Ali Fuat Erbil, dünyada, global düzenle birtakım taşların yerinden oynadığını savundu. 

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) aldığı önlemleri olumlu bulduğunu ifade eden Erbil, "Bu yangın bitti diyemem. Elimizde araçların ziyadesiyle olduğunu düşünüyorum. Şu an itibariyle yapılması gereken başka bir şey yok" diye konuştu.

    "İş yapış şekillerinde ciddi değişiklikler oluyor. Bize söylenen kitabın yazdığı aklın gösterdiği şeyler belli" diyen Erbil, şöyle devam etti:

    "Bir ülkeyle ilgili yatırım yaparken ilk bakacağınız şey o ülkenin mali durumu. Bizim ülkemizin borcu nedir? Bu çok çok önemli. Kamunun borcu belli kriterlerin çok altında yüzde 30'un altında. Bu çok düşük oran. İkincisi bütçe açığı. Büyüyoruz. Son zamanlarda ciddi anlamda savunma harcamamız var. Bunlara rağmen Türkiye kamu bütçesi açığı anlamında geçen sene yüzde 1,5 ile bitirdi. Bunlar kabul edilebilir olan rakamların çok çok altında. İkincisi bankacılık. Türkiye'nin bankacılığı çok çok değişti. Çok güçlü bir sektörümüz var. Karlılığımız iyi. Bankacılıkla ilgili de bir sıkıntı yok. Şu anda bankaların yaratacağı toplam likidite kısa vadede 100 milyar dolara yakın. Yarısı zaten yurt dışında yerleşik olan müşterilerinin mevduatları."

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    Erbil, döviz kurlarındaki hareketliliğe ilişkin olarak da şunları söyledi:

    "Aklımız ermiyor. Ne oluyor da bugün bu seviyeleri görüyoruz. Ben bir bankacı olarak çok fazla anlamlandıramıyorum. İş bu dalgalanmanın geldiği noktada ister istemez başka etkileri de arıyor. Bazı hassas çok az sayıdaki müşterimiz de ben dolarımı euro'mu alayım talebi oldu onu da efektif şekilde bugün yarın yöneterek bir şekilde günü bitirdik. Müşteri, bizim mudimiz dün döviz sattı piyasanın ihtiyacı olan şeyi karşıladı."

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    Etiketler:
    döviz, ekonomi, dolar, euro, TL, kriz, Garanti Bankası, Ali Fuat Erbil, Türkiye
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