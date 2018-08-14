Rusya'nın AB'yle dolar üzerinden yaptığı ticaret hacmi ortalamanın altında

DOLARDA ÇİN, RUBLEDE BELARUS ZİRVEDE
Rusya'nın dolar bazlı ticaret yaptığı ülkeler arasında en yüksek paya sahip ülke yüzde 79.2 ile Çin oldu.
Ruble bazlı ticaretin lideriyse yüzde 79'la Belarus oldu.
RUSYA'YA ÖDEMELER BÜYÜK ORANDA DOLAR ÜZERİNDEN
Merkez Bankası'nın verilerine göre 2017 yılındaki ticari işlemlerde Rusya'ya ödemelerin yüzde 68.2'si dolar, yüzde 15.6'sı euro, yüzde 14.3'ü ruble ile yapıldı.
AB İLE TİCARETTE EURO ÖNDE
Sadece AB'yle işlemlerde Rusya'ya yapılan ödemelerin yüzde 51.8'inde euro, yüzde 34'ünde dolar, yüzde 10.4'ünde ruble kullanıldı.
RUSYA ÖDEMELERDE EUROYA AĞIRLIK VERİYOR
Geçen yıl Rusya'nın ticari partnerlerine yaptığı ödemelerse yüzde 36.3 oranında dolar, yüzde 30.1 oranında euro ve yüzde 30.7 oranında da ruble cinsindendi. Rusya tarafından AB ülkelerine yapılan ödemelerin de yüzde 22'si dolar, yüzde 47.7'si euro ve yüzde 29'u rubleydi.
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