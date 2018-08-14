Hindistan rupisi dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi

ABD ile Türkiye arasında yaşanan papaz Brunson krizi sonrası TL'nin dolar karşısında rekor değer kaybıyla süren Türk ekonomisindeki kriz endişeleri diğer ülkelere de yansıyor. Hindistan rupisi ABD doları karşısında tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Hindistan rupisi bugün sabah saatleri itibarıyla ilk kez 70 bandını geçerek dolar karşısında 70.1 seviyesine geriledi.

Türk lirasının dolar karşısındaki düşüşünün diğer gelişmekte olan ülkelere sıçramasından endişe eden yatırımcılar bu ülkelerin para birimlerini elden çıkarıyor.

Tıpkı Türkiye gibi yabancı sermayeye özellikle de dolara büyük oranda bağlı olan Güney Afrika, Arjantin, Brezilya ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde bu hafta değer kayıpları yaşanmıştı.

Hindistan Ekonomik İşler Sekreteri Subhaş Chander Garg ise gazetecilere yaptığı açıklamada 'şu aşamada endişelenecek bir şey olmadığını' söyledi.

Hindistanlı yetkili düşüşün 'dış faktörlerden' kaynaklandığını ifade etti.

Hindistan Devlet Bankası Başkanı Rajniş Kumar ise rupinin dolar karşısında 69-70 seviyesinde dengede tutulabileceğine inandığını belirtti.