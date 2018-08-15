Dolar 6, euro 7 liranın altını gördü

Hafta başında 7 lirayı geçen dolar/TL, bu sabah 6 liranın altını test ederken, euro ise 7 liranın altına indi.

ABD ile gerilen ilişkiler sonrasında ciddi değer kaybı yaşayan TL, hızla toparlanıyor.

© Flickr / Victoria Pickering ABD menşeli bazı ürünlerde vergi yüzde 100 artırıldı

Hafta başında 7 lira seviyesini aşan, dün akşam saatlerinde 6.43 civarında olan dolar/TL, bugün 5.9674 seviyesine kadar geriledikten sonra 6.0550 civarında seyretti. Kur, 12 Ağustos'ta gördüğü tarihi zirveden bu yana yaklaşık yüzde 15 gerilemiş oldu.

2 gün önce 8 lirayı aşan euro/TL ise 6.8690 seviyesinden fiyatlandı.

TL'deki bu değerlenmede TCMB'nin TL zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 250 baz puan aşağı çekmesi ve döviz likidite yönetimine ilişkin tedbirleri ile birlikte BDDK'nın swap hamlesi etkili oldu.

Dünya'nın aktardığına göre, TCMB'nin bir faiz artırımı yapabileceği beklentileri ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yatırımcılar ile bir toplantı yapacağı haberi kurda iyimser havayı destekledi.

Analistler Türk Lirası'nda spekülatif atakların sınırlandığını belirterek, fiyatlamalarda normalleşme sinyallerinin geldiğini belirtiyor.