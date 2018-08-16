Zamanı Çin saatlerinden takip ettik

Türkiye, birçok insanın vazgeçilmez aksesuarlarından kol saatleri için 5 yılda toplam 1 milyar dolar ödedi. Kol saati ithalatında ucuz maliyetiyle bilinen Çin, 444.7 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, insanların saat merakı pahalıya mal oldu.

Türkiye'nin 2013-2017 döneminde gerçekleştirdiği toplam kol saati ithalatı 1 milyar doları bulurken, bu kalemde yapılan ihracat aynı dönemde 113 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hemen herkesin kolunda olan saatlerin ithalatı için bu yılın ilk yarısında ise 119.2 milyon dolar ödenirken, 22.4 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye'nin son 5 yılda en fazla kol saati ithal ettiği ülke ucuz maliyetiyle bilinen Çin oldu. Bu dönemde Çin'den 46,8 milyon kol saati ithal edilirken bu saatlere 444.7 milyon dolar ödendi.

Kol saati ithalatında Çin'i lüks saat markalarıyla bilinen İsviçre takip etti. İsviçre'den son 5 yılda 1.9 milyon kol saati ithal edilirken, bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı 389.2 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin kol saati ithalatı Çin'den ortalama 9.5 dolar, İsviçre'den ise 201.5 dolara gerçekleşti.

Çin'den ithal edilen kol saatleri Türkiye'nin son 5 yılda bu kalemdeki toplam ithalatının yaklaşık yüzde 93'ünü oluşturdu.