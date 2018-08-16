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17:12 16 Ağustos 2018
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    Berat Albayrak

    Albayrak: IMF planı yok, yatırıma odaklandık

    © REUTERS / Murad Sezer/File Photo
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (66)
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    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yabancı yatırımcılarla telekonferans yoluyla yaptığı görüşmede, "Zorlukların farkındayız, bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" mesajı verdi. Önceliklerinin enflasyonu düşürmek olduğunu dile getiren Albayrak, "IMF'ye başvurma planımız yok. Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık" dedi.

    Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla telekonferansla bir araya geldi. Citi, Deutsche Bank, HSBC ve DOME koordinasyonunda düzenlenen telekonferansa 6 binin üzerinde uluslararası yatırımcı katılım gösterdi.

    Berat Albayrak
    © AA / Metin Aktas
    Yabancı yatırımcılardan Albayrak'la telekonferansa yoğun ilgi: 4 bine yakın kayıt
    Yabancı yatırımcılara ilk olarak "Yurt içindeki zorlukların farkındayız. Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız" diye seslenen Albayrak, bankacılık sektörünün sağlıklı olduğunu vurguladı.

    Albayrak, "Bankalara yakın zamanda stres testi yaptık. Türkiye bankacılık sektörü güçlü ve sağlıklı. Bankalardan büyük bir mevduat çıkışı olmadı. Şu an piyasa düzensizliği ile uğraşıyoruz. Bankacılık sisteminin açık döviz pozisyonu yok" ifadesini kullandı.

    'DÖVİZ FONLARINI FRENLEMEK İÇİN TEDBİRLER ALDIK'

    Albayrak'ın yatırımcılara mesajları şöyle:

    Euro - TL
    © REUTERS / Dado Ruvic
    Türkiye’deki döviz krizi: 'Trump’ın attığı taş, domino etkisi yarattı'
    - Yurt içindeki tüm zorlukları tam olarak anladık ve farkına vardık. Şu anda piyasadaki anomali ile başa çıkmaya çalışıyoruz.

    — Şirketler kısa vadeli yükümlülüklerini karşılamak konusunda rahat pozisyondalar. Sorunlu krediler konusunda stres testi yapıyoruz.

    — Bankalardan son zamanlarda büyük mevduat çıkışı yok. Döviz fonlamalarını frenlemek için hali hazırda tedbirler aldık.

    — Bankacılık sektörü cari oynaklığı yönetme kabiliyetine sahip. Bankacılık sektörüne destek sağlamaktan çekinmeyeceğiz.

    — Türkiye yüksek kaldıraçlı bir ülke değil, 2018 ilk çeyrekte borç/GSYH oranı yüzde 137.

    'ENFLASYONU DÜŞÜRMEK ÖNCELİĞİMİZ'

    alışveriş, mağaza
    © REUTERS / Rick Wilking/File Photo
    Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: 15.85
    - Enflasyonu düzeltmek için güvenilir orta vadeli program ortaya koyacağız. Enflasyonu düşürmek önceliğimiz olacak.

    — Enflasyon ile mücadele Merkez Bankası'nın ihtiyaç duyduğu her türlü mali duruşu sağlayacağız.

    — İddialı tasarruf programı için tüm bankalara görev verildi. Yatırım portföyleri gözden geçirilecek. Mali politikada an odak noktamız faiz dışı fazlayı artırmak olacak.

    — İhtiyatlı mali gidiş önceliğimiz. Daha fazla mali sıkılaştırmayı sağlayacağız. Aynı zamanda yapısal reformlar da bir önceliğimiz.

    — İstihdam piyasasında esnekliğin sağlanması da bir öncelik.

    — Yatırımın toplumunda destek görüyoruz, Türk ekonomisine güven devam edecek.

    'OLUMSUZ ŞARTLAR YAŞIYORUZ ANCAK ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AA / Murat Kula
    Erdoğan sanayicileri uyardı: Döviz alma yoluna gitmeyin, B ve C planını uygulamak zorunda kalırım
    - Olumsuz şartlar yaşıyoruz, ancak üstesinden geleceğiz. Ortaya koyacağımız çerçeve serbest piyasa kuralları içinde olacak.

    — Türkiye hiçbir zaman piyasa dışı tedbirler uygulamadı, gündemimizde yok. Sermaye kontrolleri hiçbir zaman gündemimizde olmayacak.

    — Güveni artırmak için her adımı atacağız.

    — Yatırımcılar ile açık ve şeffaf bir diyalog içindeyiz, bun düzenli olarak yapmaya devam etmeyi umuyorum.

    — Piyasa yanlısı yaklaşımı derinden paylaşıyorum. Türkiye hiçbir kriz zamanında serbest piyasa uygulamalarından ayrılmadı.

    'MALİ PATİKADAN AYRILMAYACAĞIZ'

    IMF: Türkiye'de aşırı ısınma işaretleri var
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    IMF'den Türkiye açıklaması: Yakından izliyoruz
    - IMF'ye başvurma planımız yok. Doğrudan yabancı yatırımı çekmeye odaklandık.

    — Mali disiplinde hedefe harcamaları sıkılaştırarak ulaşacağız. Mali patikadan ayrılmayacağız. Mali disiplin ekonominin ana çıpalarından biri.

    — Hükümet belirli harcama kısıntıları yapacak. Gelir tarafında pozitif performans gözlemliyoruz.

    — Bu yılın sonunda 6 milyar lira faiz dışı fazla vereceğiz.

    — Yeni bakanlığın ve para politikasının kordinasyonu çok önemli.

    'DAHA ILIMLI BÜYÜME ORANLARI BEKLİYORUZ'

    JP Morgan Chase an co.
    © AFP 2018 / Timothy A. Clary
    Türkiye için büyüme tahminini düşüren JP Morgan, enflasyon beklentisini yükseltti
    - Halkbank'a ceza verilmesini beklemiyoruz. Şirketlerin net açık pozisyonunda ortalama vade 5 yıl. Eğer kamu bankalarının yardıma ihtiyacı olur ise hükümet arkalarında durur.

    — Yeni makro ihtiyati tedbirler, sıkı makro ve mali politikalar ile daha sürdürülebilir büyümeyi başaracağız.

    — Daha ılımlı büyüme oranları bekliyoruz.

    — Birçok farklı ülke ABD yaptırımları ile karşılaşıyor, koordinasyon içinde olmamız gerekli.

    'KATAR ANLAŞMASININ FARKLI BİLEŞENLERİ VAR'

    — Katar anlaşmasının farklı bileşenleri var. Katar yatırım paketi swap kanallarını da içeriyor, doğrudan yatırımları da içeriyor.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (66)

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    Etiketler:
    büyüme, döviz, banka, ekonomi, uluslararası yatırımcılar, Halkbank, Merkez Bankası, IMF, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Berat Albayrak, Türkiye
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