‘Lira kurundaki düşüş Tataristan’daki iş adamlarının çalışmasını etkilemeyecek’

Tataristan Yatırım Kalkınma Ajansı Başkanı Taliya Minullina, Türk Lirası’nın kurundaki düşüşün bir dizi yatırım projesinde revizyona neden olabileceğini, fakat Tataristan ve Türkiye arasındaki ortaklığın yıllardan beri test edildiğini ve geçici hiçbir faktörün Türk iş adamlarının cumhuriyetteki çalışmasını etkilemeyeceğini ifade etti.

Sputnik’e konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Minullina, Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti ile Türkiye'nin arasındaki ortaklığın temellerinin sağlam olduğunu vurguladı.

Minullina, “Jeopolitik durumdaki istikrarın daha az olduğu en zor zamanlarda dahi Türk yatırımcılar Tataristan’da kalmıştı. Ortaklığımız zaman içerisinde test edildi, bu nedenle geçici hiçbir faktörün Türk iş dünyasının Tataristan’daki çalışmasını etkilemeyeceğinden eminiz” diye konuştu.

Tataristan ekonomisine yatırımlarda Türkiye’nin lider konumunu korumaya devam ettiğini söyleyen Minullina, yabancı yatırımların yarısından fazlasının Türkiye’den geldiğini vurguladı.

Rus yetkli, “İmalat sanayi, gayrimenkul, tarım, teknik, makine yapım alanında hayata geçirilmiş olan projeler var. Fakat şu anda üzerinde görüşülen projeler de var. Türk lirasındaki çöküş şüphesiz bir dizi yatırım projesinde revizyona gidilmesine yol açacak. Ancak bu durumdan dolayı projelerden hiç birinin şimdilik askıya alınmadığını da vurgulamak gerekir” ifadelerini kullandı.