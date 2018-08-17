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18:52 17 Ağustos 2018
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    Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya

    Merkez Bankası, döviz karşılığı altın ve lokasyon swap işlemleri yapacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (74)
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    Merkez Bankası (TCMB) 'döviz karşılığı altın' ve 'lokasyon swap' işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

    TCMB, BİST ve bazı TCMB şubelerinden altın teslimatı yapılmasını sağlamak amacıyla döviz karşılığı altın ve lokason swap işlemlerine başlanacağını bankalara yazılı olarak iletti.

    BDDK
    © AA /
    BDDK'dan swap işlemlerine yeni sınır
    TCMB'nin ilgili yazısında "Borsa İstanbul (BİST) ve ilk etapta Ankara ve İstanbul Şubeleri olmak üzere bankamız şubelerinden altın teslimatı yapılmasını sağlamak amacıyla döviz karşılığı altın ve lokasyon swap işlemlerine başlanacaktır" denildi.

    Reuters'in haberine göre; bankacılar, ilgili düzenlemenin bankacılık sisteminin ihtiyacı olması durumunda fiziki altına erişimini kolaylaştırılacak şekilde dizayn edildiğini belirttiler.

    Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının lokasyon swap imkanı bölümünde şu bilgilere yer verildi:

    — Bankalar gün içinde saat 14:00'e kadar işlem taleplerini EVAS veya tablo formatında iletecekler.

    — Bildirime konu altınların Bank of England (BOE) nezdindeki hesaplarımıza yatırıldığının teyit edilmesinden sonra, devredilen altınların ağırlığı kadar altın BİST nezdindeki Bankamız hesabından bankaların hesaplarına teslim edilecek.

    — BOE nezdindeki hesabımıza devredilen altınların toplam ağırlığı ile BİST nezdindeki hesabımızdan teslim edilecek altınların toplam ağırlığı arasında fark olması durumunda aradaki fark Türk Lirası olarak bankaların hesaplarına yatırılacak veya tahsil edilecek.

    ALTIN İŞLEMLERİ

    Külçe altın
    © AA /
    Türkiye altını kurtaramadı
    Merkez Bankası'nın bankalara gönderdiği yazının döviz piyasaları döviz karşılığı altın işlemlerine ilişkin olarak:

    — İşlem kuru olarak uluslararası piyasalardaki işlem anındaki altın fiyatı kullanılacak.

    — Aynı gün, 1 gün ve spot valörlü olarak işlem yapılabilecek.

    — Satışı yapılacak altınlar en az 995/1000 saflıkta ve en az bir kilogramlık barlar halinde olacak

    — İşlemlerde iskonto oranı olarak "1.0000' kullanılacak.

    — BİST'ten ve ilk etapta Ankara ve İstanbul Şubeleri olmak üzere bankamız şubelerinden altın teslimatı yapılacak.

    — Gerçekleşen işlemlere ilişkin döviz karşılıkları Bankamız muhabirlerine ödenecek.

    — İşlemler ödeme karşılığı teslim veya teminat alınmak suretiyle gerçekleştirilecekİşlemler döviz piyasaları uygulama talimatı hükümleri çerçevesinde yürütülecek.

    Konu:
    ABD yaptırımları kıskacında Türk ekonomisi (74)

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    Etiketler:
    SWAP, döviz, altın, Merkez Bankası, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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