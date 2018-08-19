DAP Yapı: İstanbul ve İzmir'de konut fiyatları ucuz kaldı, 2019'da bu rakamlar hayal olacak

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, konut fiyatlarının İstanbul ve İzmir'de çok ucuz kaldığını savunarak "Şunu net olarak söyleyebilirim; 2019'da şu an gördüğünüz bu fiyatlar resmen hayal olacak" diye konuştu.
Habertürk'te yer alan habere göre Ziya Yılmaz, piyasalarda yaşanan son gelişmeler üzerine yabancıya konut satışına hız verilmesi gerektiğini ifade ederken "1 milyon dolarlık konut al, sana vatandaşlık vereyim diyoruz. Rakam çok yüksek. Düşürülmeli. Bu kadar sermayeye sahip biri, sadece bize değil dünyanın her yerine gidebilir" dedi.
YABANCILARA 11 AYDA 14 BİN KONUT
Geçen salı günü TÜİK yabancıya satış istatistiklerini açıklamıştı. Verilere göre temmuz ayı itibarıyla yabancılara satılan konut adedi yüzde 65'lik artışla 2 bin 858 oldu. Ocak-temmuz dönemini kapsayan 7 aydaki satış ise yüzde 29.6'lık artışla 14 bin 674'e yükseldi.
Özetle, kurlarda yaşanan son hareket, yabancı yatırımcı için Türkiye'yi deyim yerindeyse fırsat cennetine çevirdi. TÜİK verisini hatırlatan Ziya Yılmaz, "Henüz yolun başındayız" görüşünde. Yılmaz konut satışındaki son yıllardaki seyre karşın konut sahipliği konusunda ise hala Türkiye'nin gerilerde olduğu görüşünde.
Ziya Yılmaz, "Konut fiyatları, İstanbul gibi İzmir gibi dünyanın gözbebeği iki şehir için çok ucuz kaldı. Maliyet artışları fiyatlara şimdilik yansıtılamadı. Sadece 2017'de inşaat maliyetlerinde yüzde 25 artış oldu. Buna son kur hareketlerindeki maliyet artışını eklersek bu rakam yüzde 45'lere kadar yükselebilir. İnşaat maliyetleri bu kadar artarken konut fiyatlarındaki artış yüzde 9'larda seyretti. Kaba bir hesapla, bugün konut alan aslında neredeyse yüzde 50'lik bir indirimle ev sahibi oluyor. Şunu net olarak söyleyebilirim; 2019'da şu an gördüğünüz bu fiyatlar resmen hayal olacak" diye konuştu.
Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını da söyleyen Ziya Yılmaz, şunları anlattı:
"DAP Yapı'nın 2008'deki ilk projesi olan Şelale Evleri'ni hayata geçirmiştik. O dönemde dolar kuru 1.8 TL civarındaydı. Bugün ise 6 TL… 2008'den bu yana dolar kuru yüzde 233 artış gösterdi. Şelale Evleri'nde konutları ortalama 100 bin TL fiyatla satmıştık. Bugün aynı bölgede 1.5 milyon TL'den ucuza konut bulmak nerdeyse imkansız. Yani konuttaki getiri yüzde 1.400 gibi bir rakam oldu. Dolar darphanede basılıyor. İhtiyaç halinde bir arz söz konusu. Fakat arazi öyle değil, sınırlı bir ürün, arzı kısıtlı. Gayrimenkul uzun vadede hep kazandırmıştır."
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