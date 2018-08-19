Kayıt
20:48 19 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    24 Haziran, sandık, oy

    24 Haziran seçimleri için harcanan para belli oldu

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 110

    2018 yılı bütçe verilerine göre, 24 Haziran seçimlerini gerçekleştirebilmek için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) temmuz sonu itibariyle aktarılan para 258 milyon 768 bin liraya ulaştı.

    24 Haziran seçim, oy, pusula
    © REUTERS / Stoyan Nenov
    KONDA'dan 24 Haziran analizi: CHP'den HDP'ye 0.9 oranında oy gitti
    Seçim için yapılan harcamaların tamamı sandık görevlileri, oy pusulalarının basımı, oyların taşınması ve benzeri hizmetler için kullanıldı.

    Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, seçim harcamalarının dışında bütçeden siyasi partilere de toplam 821 milyon 284 bin lira hazine yardımı yapıldı. Bu paranın 273 milyon 761 bin lirası her yıl yapılan normal yardımlardan, 547 milyon 523 bin lirası ise seçimler nedeniyle yapılan 2 katlık ilave ödemeden oluştu.

    SEÇİM YÜKÜ DAHA DA ARTACAK

    Böylece partilere aktarılan paralarla seçimlerin yapılabilmesi için bütçeden yapılan toplam harcama toplamda 1 milyar 80 milyon lirayı aştı.

    Önümüzdeki dönemde yerel seçimler yapılacağı için bütçenin seçim yükü daha da artacak.

    2019 yılında, 24 Haziran genel seçimlerinde yüzde 10 barajını aşan 4 parti ile yüzde 3'lük Hazine yardımı sınırını aşan İyi Parti'ye hem normal hazine yardımı hem de iki katlık seçim yardımı daha yapılacak.

    Böylece bu 5 partiye ocak ayında yaklaşık 300 milyon TL normal ödeme, en geç şubat ayında da 600 milyon TL olmak üzere yaklaşık 900 milyon lira düzeyinde yardım parası ödenecek.

    YARDIM 1 MİLYAR LİRA SINIRINA DAYANACAK

    Yeni sistemde bütçe büyüklüğü Orta Vadeli Program öngörülerinin üzerine çıkarsa partilere yapılacak yardım 1 milyar lira sınıra dayanacak.

    Seçim masrafları için YSK'ya yaklaşık 300 milyon lira civarında bir ödeme yapılabileceği de hesaplandığında toplam ödeme 1.2 milyar liraya kadar çıkabilecek.

    Bütçe verilerine göre, yerel seçimlerin yapıldığı 2009 yılında siyasi partilere 195 milyon 378 bin TL, seçim giderleri için de YSK'ya 126 milyon 67 bin TL olmak üzere toplam 321 milyon 445 bin TL ödendi.

    Erdal Aksünger
    DHA
    Aksünger: CHP, 24 Haziran'da İnce'ye sonuç göndermedi
    Genel seçimlerin yapıldığı 2011 yılında ise siyasi partilere 327 milyon 301 bin TL, seçim giderleri için de YSK'ya 243 milyon 535 bin TL verildi. Toplamda kasadan çıkan para 570 milyon 836 bin TL oldu. 

    2013 yılında siyasi partilere 145 milyon 184 bin TL, seçim giderleri için de YSK'ya 52 milyon 128 bin TL olmak üzere toplam 197 milyon 312 bin TL aktarıldı.

    Yerel seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapıldığı 2014 yılında siyasi partilere 315 milyon 708 bin TL, seçim giderleri için 362 milyon 589 bin TL harcandı. Toplam 678 milyon 297 bin TL oldu.

    7 Haziran ve 1 Kasım genel seçimlerinin de yapıldığı için 2015'de siyasi partilere 531 milyon 104 bin TL, seçim giderleri için 354 milyon 864 bin TL olmak üzere toplam 885 milyon 968 bin TL aktarıldı.

    2016 yılında siyasi partilere bütçeden 206 milyon 139 lira, seçim giderleri için YSK'ya 27 milyon 729 bin lira olmak üzere 233 milyon 868 bin lira para aktarıldı. 2017 yılında bütçeden siyasi partilere 234 milyon 682 bin lira, seçim giderleri için YSK'ya 214 milyon 776 bin lira olmak üzere toplam 449 milyon 458 bin lira ödendi.

    Etiketler:
    para, ödenek, harcama, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl sonra ayin heyecanı
    Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl sonra ayin heyecanı
    Karikatür
    'Google, gözünü kullanıcılarının üzerinden ayıramıyor'
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet