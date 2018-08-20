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13:36 20 Ağustos 2018
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    Esnaf, kepenk kapatma, iflas

    Kanun teklifi verildi: Az kazanan esnaf vergi ödemesin

    © AA /
    Ekonomi
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    CHP’li Burhanettin Bulut, 6 ayda 53 bin esnafın iflas ettiğini açıkladı. Bulut, asgari ücretten az kazanan esnaftan vergi alınmaması için kanun teklifi verdi.

    ekmek
    © Fotoğraf : DHA
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    CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, geliri asgari ücretin altında olan küçük esnafı sevindirecek bir kanun teklifi hazırladı ve yıllık brüt asgari ücretin altında kazanan esnaftan gelir vergisi alınmamasını istedi.

    Yasa teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunan Burhanettin Bulut, dar gelirli grupların desteklenmesinin Anayasa'da yer alan sosyal devlet ilkesinin gereği olduğunu vurguladı ve "Eşitsiz rekabet koşulları altında ezilen, siftahsız dükkan kapatan, evine ekmek götüremeyen, Bağ-Kur primlerini bile yatıramayan esnaf, vergi ve kredi borçlarını ödeyememekte, sattığı malın yerine yenisini koyamamaktadır‘' dedi.

    2016 ve 2017 yıllarında 175 bin 182 esnafın iş yerini kapatmak zorunda kaldığını bildiren Bulut, bu yılın ilk altı ayında ise 52 bin 987 esnafın iflas ettiğini, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3'lük artış yaşandığını kaydetti.

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    © Sputnik / Виктор Чернов
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    CHP'li Bulut, "BDDK verilerine göre, 2018 Mayıs ayı itibarıyla son iki yılda KOBİ'lerin kullandığı kredi miktarı yüzde 38 artışla 399 milyar liradan 551 milyar liraya çıkmıştır. Takibe giren kredi miktarı ise yüzde 46.7 artışla 18.2 milyar liradan 26.8 milyar liraya yükselmiştir. Esnaf, borçlarını ödeyemediği için yasal işlemler ile karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

    Esnafı teşvik etmesi gereken devletin, dengesiz ve adaletsiz vergi sistemiyle önüne yeni engeller koyduğunu savunan Bulut, "Küçük esnafa sağlanacak vergi kolaylıkları, esnafın istihdam, üretim ve yatırım potansiyelinin artmasına, ekonomiye daha fazla katkı vermesine yol açacaktır. Teklif asgari ücretin altında kazanan küçük esnafı ağır vergi yükünden kurtarmak, ekonomik olarak rahatlamasını sağlamak, yaşam standardını yükseltmek amacı ile hazırlanmıştır'' açıklamasını yaptı.

     

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    Etiketler:
    vergi, Kepenk kapatma, esnaf, CHP, Burhanettin Bulut, Türkiye
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