İnce: Manipülatif haberlerle piyasaların düzelmesini bekleyenler, ülkemizi IMF'ye muhtaç duruma düşürecek

Muharrem İnce, kişisel Twitter hesabında döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ve iktidarın buna aldığı önlemleri eleştirdi.

"Yandaş medyada, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan’ın tekrar kazanması durumunda döviz kurlarının artacağını ve nereye kadar yükseleceğini seçimden önce öngörmem nedeniyle, hakkımda bir kampanyası açılarak, bunu nereden bildiğimin sorgulanması çağrısı başlatılmış" diyen İnce, şöyle devam etti:

"Maalesef akıldan yoksunluk yalnız iktidarı değil yandaşlarını da tamamen esir almış. Akıl, fikir sahibi olup ekonomi biliminin en temel kurallarını algılayan herkesin, mevcut iktidar uygulamalarına bakarak olan biteni öngörmesi mümkünken, gerçekleri sadece bunlardan yoksun olan iktidar ve yandaşları algılayamamaktadır.

Buna rağmen, gerekli önlemleri almayanlar ve basını da kullanarak manipülatif haberler yayarak piyasaların düzeleceğini bekleyenler, maalesef sonunda ülkemizi IMF’ye muhtaç duruma düşüreceklerdir. — Muharrem İNCE (@vekilince) 20 Ağustos 2018

​" Ülke ekonomisini içine soktukları bu durumdan çıkış için sürekli olarak akılcı ve gerçekçi politikalar öneriyoruz. Buna rağmen, gerekli önlemleri almayanlar ve basını da kullanarak manipülatif haberler yayarak piyasaların düzeleceğini bekleyenler, maalesef sonunda ülkemizi IMF’ye muhtaç duruma düşüreceklerdir."