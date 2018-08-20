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18:22 20 Ağustos 2018
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    Türk lirası banknotları

    Piyasalar tatile girdi: TL'de zayıflık sürüyor, borsa pozitif

    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Ekonomi
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    Bugün yarım gün açık olan piyasalarda dolar/TL'de zayıf seyir hakim olurken, Borsa İstanbul yüzde 1.6 değer kazandı. Rabobank gelişmekte olan piyasalar stratejisti Piotr Matys, "TCMB arka kapı sıkılaştırması uyguladı ancak resmi bir faiz artışı gerekiyor. Hâlâ TL'ye güven yok" dedi.

    Kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody's'in hafta sonunda Türkiye'nin zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olan notunu daha da indirmesinin ardından, piyasaların yarım gün açık olduğu bugün de TL'de zayıf seyir sürdü.

    dolar, tl
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
    Dolar/TL kuru haftaya 6'nın üzerinde başladı
    Cuma günü ABD piyasalarının kapanışında 6.01 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah erken saatlerde 5.9950 seviyesinde iken bir ara 6.1607'ye kadar yükseldi. Dolar/TL saat 12.37'de 6.08 seviyesinden işlem gördü. Aynı saatte sepet bazında TL 6.52, euro/TL ise 6.95 civarında seyretti.

    S&P ve Moody's'in not indirimleri hisse senetleri üzerinde önemli bir etki yaratmazken; BIST-100 endeksi pay geri alım kararı açıklayan İş Bankası hisselerindeki yükselişin de etkisiyle seans boyunca pozitif bir görünüm sergiledi.

    BIST-100 endeksi yarım günlük işlemlerde yüzde 1.64 yükselişle 90,185.99 puanda kapandı. İş Bankası hisseleri ise seans içinde bir ara yüzde 5'e yakın yükselmesinin ardından kazanımlarının bir kısmını geri vererek yüzde 2.33 primle 3.95 liradan günü tamamladı.

    'KURDA YUKARI HAREKETLER GÖZLENEBİLİR'

    Para, Türk Lirası (TL)
    © AA /
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    Banka, borsada azami pay sayısı 130 milyon adet ve geri alım için kullanılabilecek azami tutar 550 milyon TL olmak üzere C grubu paylarının geri alımı için genel müdürlüğü yetkilendirdi. Türkiye piyasalarının kapalı olacağı haftanın kalanında ise, küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle kurda yukarı hareketlerin gözlenebileceği belirtiliyor.

    Dünya gazetesinin Reuters'tan aktardığına göre, ABD Merkez Bankası (Fed) çarşamba akşamı son faiz toplantısı tutanaklarını açıklayacak. Öte yandan cuma günü Jackson Hole'da yapılacak yıllık küresel merkez bankaları toplantısına Fed başkanı dahil birçok ülkenin merkez bankası başkanı katılacak ve verilecek mesajlar izlenecek. Diğer taraftan ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

    'DEĞER KAYBI FİNANSAL İSTİKRARI RİSKE ATTI'

    Öte yandan Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin seyri piyasaların gündemindeki ana konu olmayı sürdürüyor.

    İbrahim Kalın
    © AA / Murat Kula
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    Rabobank gelişmekte olan piyasalar stratejisti Piotr Matys, Moody's ve S&P'nin not indirimlerinin büyük bir sürpriz olmadığını söyleyerek, "Bu sadece piyasa katılımcıları arasında Türkiye'nin ekonomik aktivitede önemli bir yavaşlamanın önüne geçmesinin olası olmadığını ve TL'nin değerindeki keskin düşüşün finansal istikrarı riske attığını doğruluyor" dedi.

    Türkiye'deki ABD büyükelçiliğine ateş açılmasının iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırabileceği riski olduğunu söyleyen Matys, "Trump yönetiminin buna nasıl tepki vereceği çok önemli ve piyasa temel olarak Trump'tan yeni yorumlar bekliyor. Türkiye'de tatilin bugün başlayacak olması nedeniyle likidite oldukça düşük olacak ve acil olarak çözülmesi gereken üç konu hakkında daha fazla haber bekliyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

    'HÂLÂ TL'YE GÜVEN YOK'

    "TCMB arka kapı sıkılaştırması uyguladı ancak resmi bir faiz artışı hala gerekiyor. Buna Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak tarafından vaat edilen mali sıkılaştırmanın eşlik etmesi gerekecek ancak yatırımcılar bir şey yapmadan önce mali önlemler konusunda önemli ilerleme görmek isteyecektir. Hala TL'ye güven yok. Üçüncü konu ise ABD ile ilişkiyi normale döndürme çabası. Yani temel olarak yatırımcılar bu üç temel konuda ilerlemeyi görmeyi bekliyorlar."

    Moody's
    © REUTERS / Brendan McDermid/File Photo
    Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
    Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin kredi notunu kamu kurumlarındaki zayıflama ve politika oluşturma öngörülebilirliğindeki azalmayı gerekçe göstererek "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve not görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

    Standard and Poor's (S&P) da Türkiye'nin kredi notunu TL'deki aşırı oynaklığı gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü "durağan" olarak teyit etti. Türkiye'nin kredi notu böylece BB-'den B+'ya inmiş oldu.

    Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin TL'nin değer kaybına yönelik verdiği yetersiz politika tepkisinin, TL ve ekonomiyi sürdürülebilir bir şekilde istikrara kavuşturmak için tek başına yetersiz kaldığını belirtti.

    Etiketler:
    dolar, Türk lirası, borsa, Rabobank, Merkez Bankası, Standard & Poor's, Moody's, Fed, Berat Albayrak, ABD, Türkiye
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