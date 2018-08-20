Albayrak: Damga ve katma değer vergisinde süre uzatılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, damga ve katma değer vergisi beyannamelerinin süresinin 28 Ağustos'a kadar uzatılacağını açıkladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır" dedi.