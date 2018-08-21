Kayıt
13:30 21 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Donald Trump

    Fed'in faiz yükseltmesine Trump'dan bir eleştiri daha

    © REUTERS / Joshua Roberts
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 03

    Trump, ABD açısından bir tabu olan Fed'le (ABD Merkez Bankası niteliğine de sahip Federal Rezerv Sistemi) ilgili yorum, eleştiri, müdahalede bulunmama geleneğini bozmaya devam ediyor.

    Donald Trump
    © REUTERS / Jack Taylor
    Trump: Ne zaman yukarı doğru gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar
    ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir kez daha Fed'in faiz artırımına karşı çıktı.

    Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını yükseltmesinin kendisini sevindirmediğini belirten Trump, Çin ve Avrupa Birliğini'de kendi para birimlerini manipüle etmekle suçladı.

    KENDİ ATADIĞI FED BAŞKANI'NDAN MEMNUN DEĞİL

    Reuters'e konuşan Trump, Fed'in daha fazla uyum sağlaması gerektiğini söylerken, geçen yıl Fed'in başına atadığı Powell'dan da "Faiz oranlarını yükseltmesi beni sevindirmedi, hayır, sevinçli değilim'' diye söz etti.

    Donald Trump-Mike Pompeo
    © REUTERS / Leah Millis
    Trump'tan 505 milyar dolarlık tüm Çin ithal mallarına gümrük vergisi tehdidi
    AÇIKLAMASIYLA BORSA VE DOLAR SARSILDI

    ABD'de ekonomik istikrarın kaidesi sayılan Fed'in bağımsızlığına bugüne dek ABD Başkanı'nın müdahale ettiği pek görülmediğinden Trump'ın açıklamasının ardından borsada sert düşüş yaşandı. Bu yıl iki kez faiz yükselten Fed'in gelecek ay yine faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

    'DİĞER ÜLKELER MERKEZ BANKALARINDAN DESTEK ALIYOR, BEN ALAMIYORUM'

    DTÖ merkezi - Cenevre
    © AFP 2018 / THOMAS COEX
    Ticaret Bakanlığı: ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır
    Diğer ülkelerin zorlu uluslararası ticaret görüşmelerinde kendi merkez bankalarının hamlelerinden istifade ettiğini ama ABD'nin Fed'den destek alamadığından da yakınan Trump, ''Diğer ülkelerle çok güçlü kuvvetli şekilde müzakereler yürütüyoruz. Kazanacağız. Ama böylesi bir dönemde Fed bana yardımcı olmalıydı. Diğer ülkeler bu türden durumlara uyum sağladı'' dedi.

    'SOR BANA PİŞMAN MIYIM'

    ''Bence Çin kendi para birimini manipüle ediyor, euro da manipüle edilmekte'' diye devam eden Trump, Fed'in bağımsızlığına inanıp inanmadığı sorusunu ''Ben Fed'in ülke için iyi olanı yapmaya çalıştığına inanıyorum'' şeklinde yanıtladı. Powell'la ilgili de ''Onu tercih ettiğim için mutlu muyum? 7 yıl içinde size haber vereceğim'' diye ekledi.

    Etiketler:
    Fed, Jerome Powell, Donald Trump, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Akdeniz sahillerinde bayram yoğunluğu
    Akdeniz sahillerinde bayram yoğunluğu
    Karikatür
    'İsrail'in birkaç yıl içinde Muhammed isminde başbakanı olacak'
    İnfografik
    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet