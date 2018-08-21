Fed'in faiz yükseltmesine Trump'dan bir eleştiri daha

Trump, ABD açısından bir tabu olan Fed'le (ABD Merkez Bankası niteliğine de sahip Federal Rezerv Sistemi) ilgili yorum, eleştiri, müdahalede bulunmama geleneğini bozmaya devam ediyor.

© REUTERS / Jack Taylor Trump: Ne zaman yukarı doğru gitsek faizleri tekrar artırmak istiyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir kez daha Fed'in faiz artırımına karşı çıktı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını yükseltmesinin kendisini sevindirmediğini belirten Trump, Çin ve Avrupa Birliğini'de kendi para birimlerini manipüle etmekle suçladı.

KENDİ ATADIĞI FED BAŞKANI'NDAN MEMNUN DEĞİL

Reuters'e konuşan Trump, Fed'in daha fazla uyum sağlaması gerektiğini söylerken, geçen yıl Fed'in başına atadığı Powell'dan da "Faiz oranlarını yükseltmesi beni sevindirmedi, hayır, sevinçli değilim'' diye söz etti.

© REUTERS / Leah Millis Trump'tan 505 milyar dolarlık tüm Çin ithal mallarına gümrük vergisi tehdidi

ABD'de ekonomik istikrarın kaidesi sayılan Fed'in bağımsızlığına bugüne dek ABD Başkanı'nın müdahale ettiği pek görülmediğinden Trump'ın açıklamasının ardından borsada sert düşüş yaşandı. Bu yıl iki kez faiz yükselten Fed'in gelecek ay yine faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

'DİĞER ÜLKELER MERKEZ BANKALARINDAN DESTEK ALIYOR, BEN ALAMIYORUM'

© AFP 2018 / THOMAS COEX Ticaret Bakanlığı: ABD'nin çelik ve alüminyuma uyguladığı ilave gümrük vergileri için dava süreci başlatılmıştır

Diğer ülkelerin zorlu uluslararası ticaret görüşmelerinde kendi merkez bankalarının hamlelerinden istifade ettiğini ama ABD'nin Fed'den destek alamadığından da yakınan Trump, ''Diğer ülkelerle çok güçlü kuvvetli şekilde müzakereler yürütüyoruz. Kazanacağız. Ama böylesi bir dönemde Fed bana yardımcı olmalıydı. Diğer ülkeler bu türden durumlara uyum sağladı'' dedi.

'SOR BANA PİŞMAN MIYIM'

''Bence Çin kendi para birimini manipüle ediyor, euro da manipüle edilmekte'' diye devam eden Trump, Fed'in bağımsızlığına inanıp inanmadığı sorusunu ''Ben Fed'in ülke için iyi olanı yapmaya çalıştığına inanıyorum'' şeklinde yanıtladı. Powell'la ilgili de ''Onu tercih ettiğim için mutlu muyum? 7 yıl içinde size haber vereceğim'' diye ekledi.