Fed'in faiz yükseltmesine Trump'dan bir eleştiri daha

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını yükseltmesinin kendisini sevindirmediğini belirten Trump, Çin ve Avrupa Birliğini'de kendi para birimlerini manipüle etmekle suçladı.
KENDİ ATADIĞI FED BAŞKANI'NDAN MEMNUN DEĞİL
Reuters'e konuşan Trump, Fed'in daha fazla uyum sağlaması gerektiğini söylerken, geçen yıl Fed'in başına atadığı Powell'dan da "Faiz oranlarını yükseltmesi beni sevindirmedi, hayır, sevinçli değilim'' diye söz etti.
ABD'de ekonomik istikrarın kaidesi sayılan Fed'in bağımsızlığına bugüne dek ABD Başkanı'nın müdahale ettiği pek görülmediğinden Trump'ın açıklamasının ardından borsada sert düşüş yaşandı. Bu yıl iki kez faiz yükselten Fed'in gelecek ay yine faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
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''Bence Çin kendi para birimini manipüle ediyor, euro da manipüle edilmekte'' diye devam eden Trump, Fed'in bağımsızlığına inanıp inanmadığı sorusunu ''Ben Fed'in ülke için iyi olanı yapmaya çalıştığına inanıyorum'' şeklinde yanıtladı. Powell'la ilgili de ''Onu tercih ettiğim için mutlu muyum? 7 yıl içinde size haber vereceğim'' diye ekledi.
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