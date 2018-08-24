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14:00 24 Ağustos 2018
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    Borsa İstanbul

    Borsa İstanbul'dan 'Kur farkıyla zengin oldu' iddiasına yanıt

    © AA /
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Finansal tablolara göre Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır" denildi.

    Euro - dolar
    © REUTERS / Thomas White
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    Borsa İstanbul, ulusal bir gazetede yayımlanan "Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu" başlıklı habere ilişkin, Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmadığını bildirdi.

    Borsa İstanbul, yaptığı yazılı açıklamayla, dün ulusal bir gazetede yayımlanan "Borsa İstanbul Kur Farkıyla Zengin Oldu" başlıklı habere yanıt verdi.

    Şirket açıklamasında, Borsa İstanbul Grubu'nun, Borsa İstanbul AŞ ile bağlı ortaklıkları İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ olarak sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Türkiye sermaye piyasalarına hizmet ettiğini anımsatılarak, söz konusu kurumların, faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdürdüğü belirtildi.

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    Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Borsa İstanbul AŞ ve bağlı ortaklıklarının kurumsal internet sitelerinde kamuoyu ile de paylaşılan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2017, 2016 ve 2015 yıl sonu itibarıyla ilişkili taraflara diğer finansal yükümlülükler dahil edilmediğinde sırasıyla, dolar cinsinden yükümlülüğü 653, 664 ve 617 milyon varlığı 656, 666 ve 608 milyon, euro cinsinden yükümlülüğü 436, 264 ve 248 milyon, varlığı ise 436, 265 ve 248 milyondur. Borsa İstanbul Grubu konsolide finansal tablolarında açıkça görüldüğü üzere grubun yabancı para pozisyonu fazlası bulunmamakta olup, bahsi geçen yayın organında belirtildiği şekilde ilgili yıllarda kur farkı geliri oluşması söz konusu değildir."

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    'HESAP SAHİPLERİNİN VARLIKLARI İLE TAKASBANK VARLIKLARI AYRI OLARAK İZLENMEKTE'

    Borsa İstanbul Grubunun konsolide bilançosunda yer alan döviz varlık ve yükümlülüklerin büyük kısmının Borsa İstanbul AŞ'nin bağlı ortaklığı Takasbank'ın faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

    "Faaliyetlerini bankacılık ve sermaye piyasası mevzuatı kapsamında BDDK, SPK ve TCMB'nin düzenleme ve denetimine tabi olarak sürdüren Takasbank'ın bilançosunun pasifinde görülen yabancı para yükümlülüklerin önemli bir bölümü, Takasbank'a borsa aracı kurumları ve diğer üyeler tarafından yatırılan yabancı para teminatlardan oluşmaktadır. Alınan teminatlar Takasbank'ın bilançosunda yer almakla birlikte, hesap sahiplerinin varlıkları ile Takasbank varlıkları ayrı olarak izlenmektedir.

    Dolar
    © AFP 2018 / LUIS ACOSTA
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    Takasbank'a ilgili mevzuat ve piyasa yönergeleri ile tevdi edilen teminatların tevdi amaçları dışında kullanılamayacağı 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile garanti altına alınmıştır. Teminatların üyelere aynen iadesi esas olduğundan, yabancı para cinsinden Takasbank'a yatırılan teminatların döviz alım satımına konu edilmesi mümkün olmamaktadır. Takasbank'ın net yabancı para pozisyonu gerek Bankacılık mevzuatı gerekse de sermaye piyasalarına yönelik gerçekleştirmiş olduğu takas, merkezi karşı taraf ve teminat yönetim hizmetlerinin niteliği itibarıyla da belirli sınırlamalara tabidir."

    Dolar, döviz
    © REUTERS / Sertaç Kayar
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    'YABANCI PARA POZİSYON FAZLASI BULUNMAMAKTA'

    Açıklamada, şu değerlendirmeler yer aldı:

    "Borsa İstanbul Grubu finansal tablolarına göre Grubun ve Grup şirketlerinin yabancı para pozisyon fazlası bulunmamaktadır. Bahsi geçen yayın organında yer alan haberde yalnızca yabancı para cinsinden varlıklar dikkate alınarak yabancı para cinsinden yükümlülükler dikkate alınmaksızın kur farkı geliri hesaplanmaya çalışılmış olup, böyle bir hesaplamanın finansal raporlama açısından yanlış olduğu izahtan varestedir.

    Dolar
    © Flickr /
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    En temel düzeyde muhasebe bilgisiyle dahi yapılmaması gereken böyle bir analizi haber olarak yayınlamak kötü niyet değilse, en iyimser yorumla bilgisizliktir. Gerekli ve yeterli araştırmalar yapılmaksızın Borsamızı yıpratmaya yönelik olarak yapılan bu tür asılsız haberler her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Bu ve benzer yayınlarla ilgili tekzip başta olmak üzere gerekli hukuki işlemler yapılacaktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."

     

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    Etiketler:
    zengin, Sterlin, euro, TL, dolar, Borsa İstanbul, Türkiye
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