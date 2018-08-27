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16:14 27 Ağustos 2018
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    borsa istanbul

    Borsa İstanbul'da swap pazarı kuruluyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
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    Borsa İstanbul AŞ, swap pazarının başta bankalar olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsada kurulması çalışmalarına başlandığını duyurdu.

    Borsa İstanbul'dan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Uluslarası Finans Merkezi vizyonu doğrultusunda, Borsa İstanbul ve bağlı ortaklıkları Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu olarak Borsa İstanbul Grubu'nun, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın liderliğinde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

    TL
    © REUTERS / Murad Sezer
    BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başta olmak üzere, düzenleyici otoriteler ile koordineli bir şekilde Borsa İstanbul Grubunda yeni ürünler ve yeni pazarların işleme açıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

    "Bu bağlamda, global finansal piyasalardaki en aktif pazarlardan biri olan swap pazarının başta bankalarımız olmak üzere tüm finans sektörü katılımcılarına hizmet edecek şekilde borsamızda kurulması çalışmalarına başlanmıştır. Takasbank, Merkezi Karşı Taraf olarak bu pazardaki işlemlerin takasını gerçekleştirecek olup, küresel en iyi uygulamalara uygun olarak risk ve teminat yönetimi hizmeti verecektir. SWAP pazarının borsamızda faaliyete geçmesi ile birlikte çoğunlukla tezgahüstü piyasalarda gerçekleştirilen bu tür işlemlerin, ülkemizde organize bir piyasa güvencesinde de yapılabilmesinin önü açılmış olacaktır. Pazar işleyişinde piyasa yapıcılığı ve likidite sağlayıcılığı gibi temel hususlar tüm paydaşlar ile istişare edilerek kamuoyuna açıklanacaktır. İlk etapta döviz piyasaları için hayata geçirilmesi planlanan SWAP pazarı ile birlikte, Borsa İstanbul Grubu olarak yeni ürün ve pazarlar konusunda çalışmalara devam edilecektir. Ayrıca mevcut türev pazarlarımızın derinliğini ve ülke ekonomisine katma değerini artıracak çalışmalara hız verilecektir."

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    Etiketler:
    SWAP, Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Türkiye
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