Moody's Türkiye'de 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'deki 20 banka ve finans kuruluşunun notunu indirdi.

Moody's, Türkiye'deki 20 bankanın notunu, Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkanlarının azalma ihtimali gerekçeleriyle indirdi.

BBC Türkçe'nin yer alan habere göre, konuyla ilgili bir açıklama yapan Moody's, "Notların azalmasının nedeni, yatırımcıların güveninin daha da azalmasıyla fonlamanın kısılması ihtimalinin artmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hangi banka ve finans kuruluşlarının notu düşürüldüğü belirtilmedi.

Moody's 17 Ağustos'ta da Türkiye'nin kredi notunu "Ba2"den "Ba3"e düşürmüş ve notgörünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.