Dolar/TL kuru yeniden yükselişte: 6.60

Uluslararası piyasada dolar, ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin tekrar artmasıyla birlikte risk iştahının azalması sonucu değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplar da doları destekledi.
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Bankalararası piyasada sabah saatlerinde 6.52 civarında seyreden Dolar/TL kuru 6.60 seviyesine yükseldi. Kur dün yurt içi piyasaların kapalı olduğu uluslararası işlemlerde 6.89'a kadar yükselmişti. Euro/TL de 7.60'ın üzerinde işlem görüyor.
Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6.80 seviyesinin direnç, 6.40'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.
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