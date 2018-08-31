Dolar/TL kuru yeniden yükselişte: 6.60

Dün uluslararası piyasada 6.80 seviyesine kadar çıkan ve bu sabah 6.50 seviyelerinde açılan dolar/TL, 6.39 seviyelerine kadar geriledi. Kur ardından yükselişe geçerek 6.60 seviyesine çıktı.

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Uluslararası piyasada dolar, ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin tekrar artmasıyla birlikte risk iştahının azalması sonucu değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplar da doları destekledi.

Bankalararası piyasada sabah saatlerinde 6.52 civarında seyreden Dolar/TL kuru 6.60 seviyesine yükseldi. Kur dün yurt içi piyasaların kapalı olduğu uluslararası işlemlerde 6.89'a kadar yükselmişti. Euro/TL de 7.60'ın üzerinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6.80 seviyesinin direnç, 6.40'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.