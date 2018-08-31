Bayramda kredi kartından 6 milyar TL harcandı

En fazla harcama yapılan market sektörü toplam kartlı ödemelerin yüzde 20'sini oluştururken; akaryakıt istasyonları yüzde 17'sini, giyim sektörü ise yüzde 10'unu oluşturdu.
Toplam kartlı ödemelerin neredeyse yarısı bu 3 sektörde gerçekleşirken; yemek sektörü kartlı ödemelerin yüzde 8'ini, konaklama sektörü ise yüzde 5'ini oluşturarak en fazla harcama yapılan sektörler arasında yer aldı.
EN FAZLA ARTIŞ SEYAHAT ACENTELERİNDE
Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemeler 2017 yılı Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerle karşılaştırdığında, bu yıl Kurban Bayramı'nda 9 günlük tatil olmasının da etkisiyle beraber en fazla artışın yüzde 50 ile seyahat acenteleri sektöründe gerçekleştiği görülüyor.
KARTLI ÖDEMELERİN YARISI ARİFE GÜNÜNDE YAPILDI
Arife gününde yaklaşık 2.4 milyar TL'lik kartlı ödeme yapılırken, bu tutar Kurban Bayramı'nda toplam 5 günde yapılan ödemelerin yaklaşık olarak yarısını oluşturdu. Pazartesi günü en fazla kartlı işlemin gerçekleştiği saat aralığı 15.00-16.00 olurken en fazla işlemin yapıldığı dakika ise 15.43 oldu.
Kurban Bayramı'nda yaklaşık 6.1 milyar TL tutarında yapılan kartlı ödemelerin yurt içi ve yurt dışı dağılımı incelendiğinde; bu tutarın 268 milyon TL'sinin yurt dışında, 5 milyar 852 milyon TL'sinin ise yurt içinde yapıldığı görülüyor.
Geçen yıl Kurban Bayramı'nda yapılan kartlı ödemelerin ise 288 milyon TL'si yurt dışında, 4 milyar 661 milyon TL'si ise yurt içinde gerçekleşmişti. Geçen yıl Kurban Bayramı döneminde yüzde 6 olan yurt dışı kartlı ödeme payının bu yıl yüzde 4'e gerilemesi ve yurt dışı kartlı ödeme tutarının geçen yıla göre azalması, tatil döneminde yurt içinin tercih edildiğinin en büyük göstergesi olarak göze çarpıyor.
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