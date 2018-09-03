Sanayici zamlardan endişeli: Demek ki kur artışları kalıcı

Doğalgaz ve elektriğe eylül ayında da zam yapılması sanayiciyi endişelendirdi. Uludağ OSB Başkanı Aydın, “Sanayici sıkıntılı bir süreç yaşıyor” dedi. SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yedikardeş, zamların, döviz kurlarındaki yükselişin kalıcı olduğu anlamını taşıdığını da söyledi.
Doğalgaz fiyatlarına konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise yüzde 15 zam yapıldı.
Dünya gazetesinden Zehra Oruç'un haberine göre, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ağustos ayından sonra eylül ayında da zam yapılması, sanayicileri endişelendiriyor.
Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın elektrik ve doğalgazın, sanayide en önemli girdi maliyetlerinin başında geldiğinin altını çizerken "Türk sanayicisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle dövizdeki yükselişin etkisiyle doğalgaz fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz. Elektrik üretiminin yüzde 40'ının doğalgaz santrallerinden sağlanması gelecek açışından sanayiciyi düşündürüyor" diye konuştu.
SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş, doğalgaz ve elektriğe gelen zamların geçici olarak düşünülen döviz kurlarının kalıcı olacağı anlamını da taşıdığını söyledi. Yedikardeş, "Yabancı yatırımcı ve sermaye anlamında kırılganlık en az üç ay boyunca sürecektir. Dünyada 2009'da teğet geçen Mortgage rüzgarını ülkemizde yeni yaşıyoruz. Dış kaynaklı veya cari açıkların acısını bir gün hep birlikte ödeyecektik. Şu an bunu net görmekte ve yaşamaktayız" dedi.
Dağlıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu ise enerji zamlarının dövizdeki artış ve son bir yılda dünyada yaşanan petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu söyledi. Türkiye'de elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömürün önemli payı bulunduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Bu sebeple dünyadaki fiyat artışları ve kur yükselişi maliyetleri artırdı. Enerji kullanımında girdi çeşitliliği ve enerjiyi verimli kullanarak maliyet düşürmeliyiz. Sanayicinin önünü açabilmek için gerekli olan budur" ifadelerini kullandı.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)