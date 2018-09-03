Sanayici zamlardan endişeli: Demek ki kur artışları kalıcı

Doğalgaz ve elektriğe eylül ayında da zam yapılması sanayiciyi endişelendirdi. Uludağ OSB Başkanı Aydın, “Sanayici sıkıntılı bir süreç yaşıyor” dedi. SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yedikardeş, zamların, döviz kurlarındaki yükselişin kalıcı olduğu anlamını taşıdığını da söyledi.

© REUTERS / Mike Hutchings Elektrik ve doğalgaza zam

Doğalgaz fiyatlarına konutlarda yüzde 9, sanayide yüzde 14 zam geldi. Elektrik fiyatlarına ise yüzde 15 zam yapıldı.

Dünya gazetesinden Zehra Oruç'un haberine göre, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının ağustos ayından sonra eylül ayında da zam yapılması, sanayicileri endişelendiriyor.

Uludağ OSB Başkanı Yunus Aydın elektrik ve doğalgazın, sanayide en önemli girdi maliyetlerinin başında geldiğinin altını çizerken "Türk sanayicisi sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle dövizdeki yükselişin etkisiyle doğalgaz fiyatlarının yükselmesi kaçınılmaz. Elektrik üretiminin yüzde 40'ının doğalgaz santrallerinden sağlanması gelecek açışından sanayiciyi düşündürüyor" diye konuştu.

'KIRILGANLIK EN AZ ÜÇ AY BOYUNCA SÜRECEKTİR'

SYK Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yedikardeş, doğalgaz ve elektriğe gelen zamların geçici olarak düşünülen döviz kurlarının kalıcı olacağı anlamını da taşıdığını söyledi. Yedikardeş, "Yabancı yatırımcı ve sermaye anlamında kırılganlık en az üç ay boyunca sürecektir. Dünyada 2009'da teğet geçen Mortgage rüzgarını ülkemizde yeni yaşıyoruz. Dış kaynaklı veya cari açıkların acısını bir gün hep birlikte ödeyecektik. Şu an bunu net görmekte ve yaşamaktayız" dedi.

'ENERJİYİ VERİMLİ KULLANALIM'

© REUTERS / HANNAH MCKAY Akaryakıt fiyatlarına zam iddiası

Dağlıoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dağlıoğlu ise enerji zamlarının dövizdeki artış ve son bir yılda dünyada yaşanan petrol fiyatlarındaki yükseliş olduğunu söyledi. Türkiye'de elektrik üretiminde doğalgaz ve ithal kömürün önemli payı bulunduğuna işaret eden Dağlıoğlu, "Bu sebeple dünyadaki fiyat artışları ve kur yükselişi maliyetleri artırdı. Enerji kullanımında girdi çeşitliliği ve enerjiyi verimli kullanarak maliyet düşürmeliyiz. Sanayicinin önünü açabilmek için gerekli olan budur" ifadelerini kullandı.