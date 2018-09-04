Dolarda hareketlilik arttı

Dün enflasyon rakamı ve Merkez Bankası'nın faiz sinyali sonrası 6.73 seviyesinden 6.51'e kadar gerileyen dolar/TL kapanışa doğru 6.64 civarında işlem gördü.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 2.30, yıllık bazda ise yüzde 17.90 artarak analist beklentilerine yakın geldi.
Enflasyon verisi sonrası Merkez Bankası, tarafından yapılan duyuruda, enflasyon görünümüne ilişkin gelişmelerin fiyat istikrarı açısından önemli risklere işaret ettiği belirtilerek, fiyat istikrarını desteklemek amacıyla gerekli tepkinin verileceği kaydedildi.
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