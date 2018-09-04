Dolarda hareketlilik arttı

Beklentinin altında kalan enflasyon verisi ve Merkez Bankası'nın açıklamasıyla gerileyen ancak kalıcı olamayan dolar/TL bugün de yükselişte. Kur yeni günde hafif düşüşle 6.61 seviyelerinden, euro/TL 7.67'lerden başladı, ancak ilerleyen saatlerde dolar yeniden artışa geçerek 6.70'i aştı. 6.7250 seviyesini test eden kur, ardından 6.67'ye geriledi.