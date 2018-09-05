BDDK'dan dolandırıcılık uyarısı: Bunları yapmayın

Son dönemde bazı sosyal medya platformlarında (twitter, instagram, facebook vb) özellikle banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığını belirten BDDK, şunları kaydetti:
— Söz konusu reklamlar, banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanan gerçek banka reklamı izlenimi uyandıran bağlantılara erişim sağlıyor.
— Banka müşterisi sosyal medya kullanıcılarına banka tarafından düzenlenmiş gibi görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım veya kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunuluyor.
— İlgili reklamlar tıklandığında sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep ediliyor.
— Sonrasında bu bilgiler kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılıyor.
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