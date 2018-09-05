Societe Generale'den 2019 tahmini: TL'de kayıp sürecek

Dünyanın en büyük bankaları arasında yer alan Societe Generale analistlerine göre, gelişmekte olan piyasa para birimleri gelecek yıl da değer kaybedecek.

Societe Generale'nin kur stratejistlerine göre, gelişmekte olan piyasa para birimlerinin gelecek yıl da değer kaybetmeleri için alan var.

© AFP 2018 / TL'deki kriz gelişmekte olan ülkelere sıçrıyor

Çin dahil gelişmekte olan piyasalardaki daha yavaş büyüme, aynı zamanda Fed'in faiz artırımlarının gelişmekte olan piyasa para birimleri üzerinde gerilim yaratacağını öngören Societe Generale, piyasanın gelişmekte olan para birimlerinde düşüşlerin 2018 sonunda biteceği beklentisine karşını 'ciddi şekilde aşağı yönlü beklenti' içinde olmayı sürdürdüklerini vurguladı.

Dünya'nın aktardığı habere göre; Türk Lirası, Güney Afrika Randı ve Brezilya Reali için aşağı yönlü beklentisi olan Societe Generale, Rus Rublesi, Meksika Pesosu ve Kolombiya Pesosu'nun ise değer kazanacağını öngörüyor.

Societe Generale stratejistleri Çin Yuanı'nın ABD doları karşısında zayıflamasını, USD/CNY paritesinin 7.0 seviyesinin üzerine çıkmasını 2019'da olası senaryo olarak görüyorlar.