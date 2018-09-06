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    Türkiye'nin Rusya'dan vergisiz buğday ithalatı

    Buğdayda krize karşı önlem

    © REUTERS / Ilya Naymuşin
    Ekonomi
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    Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday stoklarının 3,5 milyon tona ulaştığını belirterek, hem küresel stokların erimesine hem de kurlardaki artışa karşı iç satışlara kesintisiz devam edileceğini duyurdu.

    Buğday
    Sputnik
    Dünyada buğday stoku eriyor
    Sıcak ve kurak geçen yaz sonrası dünyanın en büyük buğday ihracatçısı ülkelerin stoklarının erimesi kriz alarmına neden oldu.

    TMO konu ile ilgili olarak, buğday piyasalarının istikrarı için her türlü önlemin alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "TMO, 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş, önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,5 milyon tona ulaşmıştır. İç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir." denildi.

    Açıklamada TMO stokların da dikkate alınması ile ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.

    TMO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

    "Dünya buğday üretimi 2018 yılında 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düşmüş fiyatlarda ise geçen yıla göre %30'a varan artışlar yaşanmıştır. Ancak yine de dünyada hâlihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemiz buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 2 azalışla 21 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi karşıladığı görülmektedir. Ancak hasat döneminde bazı bölgelerde iklimsel şartların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan spekülatif yükseliş nedenleriyle yurt içi piyasalarda fiyat artışları gözlenmiştir.

    Pazar
    © Flickr/ Kat
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    "TMO, 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,5 milyon tona ulaşmıştır. Ağustos ayı başında piyasalarda gözlenen fiyat artışları dikkate alınarak sektörün ham madde tedarikinde sıkıntı yaşamaması amacıyla TMO, buğday stoklarını 09 Ağustos 2018 tarihinden itibaren satışa sunmuş olup TMO satış fiyatları ekim ayı sonuna kadar geçerli olacaktır.

    Bu kapsamda satış fiyatları:

    — Makarnalık buğdayda 1.160 TL/ton,
    — Ekmeklik buğdayda 1.100 TL/tondur.

    TMO tarafından iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir. TMO stokları da dikkate alındığında ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir."

     

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    Etiketler:
    zam, buğday, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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