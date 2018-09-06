Buğdayda krize karşı önlem

TMO konu ile ilgili olarak, buğday piyasalarının istikrarı için her türlü önlemin alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "TMO, 2018 hasat döneminde 2,3 milyon ton buğday alımı gerçekleştirmiş, önceki yıldan devreden stoklarla birlikte toplam buğday stoku 3,5 milyon tona ulaşmıştır. İç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir." denildi.
Açıklamada TMO stokların da dikkate alınması ile ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durumun söz konusu olmadığının altı çizildi.
TMO'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Dünya buğday üretimi 2018 yılında 42 milyon ton azalışla 716 milyon tona, tüketimi ise 2 milyon ton azalışla 734 milyon tona düşmüş fiyatlarda ise geçen yıla göre %30'a varan artışlar yaşanmıştır. Ancak yine de dünyada hâlihazırda devir stoklarıyla birlikte yaklaşık 850 milyon ton buğday bulunmaktadır. TÜİK verilerine göre 2018 yılında ülkemiz buğday üretiminin geçen yıla göre yüzde 2 azalışla 21 milyon ton civarında olacağı tahmin edilmektedir. Buğday tüketimimizin 19 milyon ton seviyelerinde olduğu dikkate alındığında üretimimizin yurt içi tüketimi karşıladığı görülmektedir. Ancak hasat döneminde bazı bölgelerde iklimsel şartların kalitede bir miktar kayba sebep olması, son dönemde yurt dışı piyasalarda ve döviz kurunda yaşanan spekülatif yükseliş nedenleriyle yurt içi piyasalarda fiyat artışları gözlenmiştir.
Bu kapsamda satış fiyatları:
— Makarnalık buğdayda 1.160 TL/ton,
— Ekmeklik buğdayda 1.100 TL/tondur.
TMO tarafından iç ve dış hububat piyasaları yakından takip edilmekte olup gerektiğinde stoklar takviye edilerek iç satışlara kesintisiz devam edilecektir. TMO stokları da dikkate alındığında ülke genelinde buğday arzı yönüyle endişeye mahal verecek bir durum söz konusu değildir."
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