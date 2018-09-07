En çok dolar kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), finansal yatırım araçlarının ağustos ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.
TÜFE ile indirgendiğinde ise euro yüzde 17.78 ve külçe altın yüzde 14.79 oranında yatırımcısına kazandırdı. Mevduat faizi yüzde 1.04, BIST 100 endeksi yüzde 3.57 ve DİBS yüzde 9.55 oranında kayba yol açtı.
EN FAZLA REEL GETİRİ SAĞLAYAN ARAÇ
Dolar üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.27, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24.18 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22.03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17.43 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25.24, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 40.36 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.
Diğer taraftan DİBS, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 35.52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 27.74 oranında kaybettirdi.
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